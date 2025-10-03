自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉好歡樂！ 小心4種NG行為+8飲食讓你脹到怕

2025/10/03 17:15

好食課營養師李宜樺提到，含氣飲料、五花肉、香腸、豆類、十字花科蔬菜、過量水果、代糖食品與乳製品等，都是容易產氣的地雷。（資料照）

好食課營養師李宜樺提到，含氣飲料、五花肉、香腸、豆類、十字花科蔬菜、過量水果、代糖食品與乳製品等，都是容易產氣的地雷。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉大吃大喝最開心，但吃完總是肚子鼓鼓、不舒服嗎？很可能是飲食方式或食材選錯了！好食課營養師李宜樺（Anna）於好食課臉書提到，脹氣常見原因不只是食物油膩，而是吃法與食材選擇出了問題。像是狼吞虎嚥、邊聊邊吃、嚼口香糖或用吸管，都容易把空氣吞進肚子；加上含氣飲料、五花肉、香腸、豆類、十字花科蔬菜、過量水果、代糖食品與乳製品等，都是容易產氣的地雷。

李宜樺分享，4大NG行為，讓你越吃越脹！

1.狼吞虎嚥：烤到一半太餓猛塞，容易吞進一堆空氣，肚子直接撐爆。

2.邊烤邊聊天邊吃：邊講話又邊吃東西容易把空氣一起吞下去，腸胃壓力大。

3.有嚼口香糖或吃硬糖習慣：容易吞入大量空氣。

4.用吸管喝飲料：進肚的不只是飲料，連同空氣一起進肚。

好食課營養師李宜樺提到，邊講話又邊吃東西容易把空氣一起吞下去，腸胃壓力大；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師李宜樺提到，邊講話又邊吃東西容易把空氣一起吞下去，腸胃壓力大；示意圖。（圖取自freepik）

常見8大NG飲食，脹氣地雷別踩！李宜樺提醒，這些食物不是不能吃，但若容易脹氣，量要控制、搭配要注意。

1.含氣飲料：如汽水、啤酒、氣泡水等，隨餐吃很容易就使肚子有撐脹感。

2.油脂多的食物：五花肉、雞皮、香腸、炸物等會拖慢胃排空，延長食物於腸道消化發酵時間。

3.豆類及其製品：如黃豆、豆漿、豆皮等，因為豆類含有較多寡糖，容易消化不完全而在腸道發酵產氣。

4.十字花科蔬菜：像花椰菜、高麗菜、芥藍等，因含有豐富的棉籽糖（寡醣），容易於腸道發酵產氣！

5.過量水溶性纖維水果：餐前餐後吃水果雖然不錯，但過量攝取高水溶性纖維的食物，如蘋果、梨、桃也容易有脹氣問題！

6.高果糖飲品：手搖飲、果汁搭烤肉，果糖消化不全就進腸道產氣。

7.無糖糖果／代糖食品：某些無糖口香糖或無糖糖果常會添加如木糖醇Xylitol、山梨糖醇、麥芽糖醇等甜味劑，也容易有脹氣等問題。

8.乳糖類食物：有乳糖不耐症的朋友喝牛奶等乳製品可能會有脹氣不適問題！

李宜樺分享，中秋烤肉如何不脹氣？

●放慢速度、細嚼慢嚥，別邊講邊吞。

●少喝氣泡飲、啤酒可改常溫茶或水。

●烤肉搭蔬菜，但避開容易產氣的種類。

●飯後走動、丟垃圾、串門子都能幫助腸胃蠕動。

●可適量補充益生菌維持腸道菌相。

