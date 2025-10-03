自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

踮腳尖只要10分鐘 改善血糖控制、血液循環益處多

2025/10/03 17:01

坐姿提踵可改善血糖控制、血液循環和整體代謝健康。（擷自X@BixbyStrength）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大多數健康秘訣都要求徹底改變生活方式，但某些細微的動作也能帶來改變，例如坐姿提踵（踮腳尖）。雖只是小小的動作，卻可以改善血糖控制、血液循環和整體代謝健康。

根據印度時報（TOI）報導，坐姿提踵不需要健身房或特殊器械，只需坐在椅子上，將腳跟抬離地面，然後慢慢放下，並穩定重複該動作。飯後進行大約10分鐘坐姿提踵，可以讓小腿肌肉變成活躍的「泵」，幫助血液更有效地在全身循環。

醫生通常將小腿肌肉稱為「第二心臟」，因為它能克服重力將血液推回心臟。進食後身體會將更多血液輸送到消化系統，有時會降低其他部位的血液循環速度。而輕柔抬高小腿肌肉可以促進血液循環，從而緩解該情況，減少餐後疲勞甚至血糖飆升的可能性。

對於有患有第二型糖尿病風險的人或餐後精力不足的人來說，坐姿提踵是1種謹慎而有效的保持血糖水平穩定方法。

就算是沒有血糖相關問題的人，也可以進行坐姿提踵。多數人在工作或旅行中都會長時間坐著，這會使腿部更容易腫脹，嚴重的情況下甚至會形成血栓。而飯後進行10分鐘坐姿提踵，能維持血管健康。

值得注意的是，這種練習的特別之處不在於它的強度，而在於持續性。每週幾次進行大強度運動固然重要，但像提踵這樣的日常「微運動」對心臟和代謝健康有獨特的益處。有時最細微的堅持，反而能讓人保持最長久的活力。

