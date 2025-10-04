自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》睡午覺升級體能、思考力 補眠千萬別超過「這時間」

2025/10/04 13:47

營養師科提斯表示，睡不飽讓人思考能力減弱，較難提出有品質的建議，睡午覺可讓腦神經像是重新對接，提升認知表現；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯表示，睡不飽讓人思考能力減弱，較難提出有品質的建議，睡午覺可讓腦神經像是重新對接，提升認知表現；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為身體保健只能用吃的？只要正確休息其實也能睡出健康力！營養師科提斯表示，睡午覺是免費又有效的保健品，根據國外針對運動員所做的1項研究發現，睡眠不足時，小睡一下有助提升體能、認知、心情與精神。但提醒午覺太晚睡或睡太久都不合適，建議最好在下午4點前休息30-90分鐘，可讓自己的體能、心情好好充電一下。

營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，相信大家都曾有過睡眠不足，導致頭腦突然當機、身體沉重的經驗。運動員也是如此，通常或因傍晚或晚上比賽，所以影響睡眠。國外1項以運動員為對象的研究便發現，睡午覺不僅是休息，也能提升以下各種表現：

體能表現：30分鐘的午覺，可提升20公尺衝刺的表現。雖然我們不需要衝刺，但沒睡飽容易讓身體產生無力感，睡午覺可以改善這種感覺。

認知表現：提升學習技巧、制定策略及任務思考表現。睡不飽讓人思考能力減弱，較難提出有品質的建議，睡午覺可讓腦神經像是重新對接。

精神表現：降低睡意、疲勞感、提升警覺性。睡不飽會影響情緒控管，睡午覺可讓人心情、精神穩定。

此外，科提斯特別提醒，太晚睡午覺或午覺睡太久，都可能影響晚上睡眠，建議選擇下午4點前補眠20-90分鐘，幫自己充充電；不只對睡眠不足有幫助，對於太早起床者也有幫助。

