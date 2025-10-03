自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

樂極生悲！中秋烤肉 高中生吃沒熟肉狂瀉住院3天

2025/10/03 16:53

營養師葉欣憲（右ㄧ）建議大家中秋烤肉要搭配蔬菜均衡飲食，陳德鉦藥師（中）提醒慢性病友吃柚子前與藥師詢問是否可食，健康吃過中秋。（記者蔡淑媛攝）

營養師葉欣憲（右ㄧ）建議大家中秋烤肉要搭配蔬菜均衡飲食，陳德鉦藥師（中）提醒慢性病友吃柚子前與藥師詢問是否可食，健康吃過中秋。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋連假將至！台中一名17歲男學生，上週跟同學烤肉提前慶中秋，開心吃烤肉和海鮮，沒想到半夜噁心嘔吐、腹瀉掛急診，拿藥回家後竟開始發燒、狂拉猛瀉再度就醫，發現是急性腸胃炎，疑似肉品未烤熟，住院3天治療才緩解出院，醫師提醒，每年中秋節前後因大吃大喝導致急性腸胃炎患者增加約兩成，提醒民眾「烤熟吃、盡快吃、適量吃」，才能開心過中秋。

部立台中醫院醫師莊家舜提醒，明天3天中秋連假，呼籲民眾烤肉聚餐一定要煮熟、烤熟再吃，尤其天氣炎熱，食物容易變質、細菌汙染，建議烤肉應盡快食用完畢，避免引起腸胃炎。

莊家舜說，這名高中生可能吃到沒烤熟的肉或海鮮，導致急性腸胃炎，腸道發炎腫脹合併積水，幸好及時就醫，經收治住院打點滴補充水分，並使用抗生素跟整腸止瀉藥物，住院3天才緩解出院。

營養師葉欣憲也提醒，選購烤肉食材，應以蔬菜類為主，避免吃過多的肉類，建議像烤些青椒、筊白筍、玉米筍、鮮香菇、杏鮑菇、金針菇及絲瓜等蔬菜，搭配較低脂的里肌肉或是小塊雞腿肉、魚肉，或是以大片蔬菜取代土司夾肉片食用，藉此增加蔬菜、減少肉類食用量。

中秋吃月餅，葉欣憲說，市售蛋黃酥熱量約在280-420大卡，一顆蛋黃酥熱量就相當於1-1.5碗飯，包肉的綠豆椪或廣式月餅一顆更可能高達500-700大卡，建議與家人分食淺嚐，或是改吃熱量與糖分較低的茶月餅、冰皮月餅或蒸月餅，較不會造成身體負擔。

另外中秋應景吃柚子，藥師藥師陳德鉦提醒，柚子及葡萄柚中含有「呋喃香豆素吃（furanocoumarin）」會抑制肝臟的代謝酵素（CYP3A4）以及小腸的醣蛋白（P-gp）作用，影響身體內的藥物代謝反應，如果吃了柚子又服藥，藥物在體內會停留過久造成藥物濃度提升，增加副作用風險。

陳德鉦進一步說明，常見受柚子影響的藥物包括抗凝血藥、降血壓藥、降血脂藥、心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、性功能障礙藥物、抗癲癇藥物等，都可能受柚子影響，若有使用上述藥品須盡量避免或只淺嚐一兩瓣，不超過半顆為佳。

部立台中醫院醫師莊家舜指高中生吃烤肉沒有熟，罹患急性腸胃炎，小腸發炎腫脹合併積水。（記者蔡淑媛攝）

部立台中醫院醫師莊家舜指高中生吃烤肉沒有熟，罹患急性腸胃炎，小腸發炎腫脹合併積水。（記者蔡淑媛攝）

藥師陳德鉦提醒中秋應景吃柚子，要注意會與部分藥物產生交互作用。（記者蔡淑媛攝）

藥師陳德鉦提醒中秋應景吃柚子，要注意會與部分藥物產生交互作用。（記者蔡淑媛攝）

中秋將近，部立台中醫院醫師莊家舜（右起）、營養師葉欣憲、藥師陳德鉦提醒大家：肉要烤熟吃、月餅適量吃、慢性病友柚子當心吃。（記者蔡淑媛攝）

中秋將近，部立台中醫院醫師莊家舜（右起）、營養師葉欣憲、藥師陳德鉦提醒大家：肉要烤熟吃、月餅適量吃、慢性病友柚子當心吃。（記者蔡淑媛攝）

