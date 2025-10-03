自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

北市現首例本土登革熱 基隆28處醫療院所可30分鐘快篩

2025/10/03 16:59
北市現首例本土登革熱 基隆28處醫療院所可30分鐘快篩

台北市士林區已出現第一例本土登革熱病例，基隆市衛生局提醒民眾出現發燒、肌肉酸痛，趕緊就醫。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市議長童子瑋提醒民眾，台北市士林區已出現第一例本土登革熱病例，桃園也有群聚個案，這代表疫情已經不再侷限於南部，北部城市也必須高度警覺，「基隆也不例外」。童子瑋呼籲，基隆市政府環境保護局與衛生局，應該立刻啟動相關防治準備，做足準備，避免疫情在基隆發生。

北市現首例本土登革熱 基隆28處醫療院所可30分鐘快篩

台北市士林區已出現第一例本土登革熱病例，基隆市衛生局提醒民眾出現發燒、肌肉酸痛，趕緊就醫。（圖為基隆市政府提供）

基隆市衛生局長張賢政指出，基隆市已設有28家「登革熱NS1抗原快速檢驗服務院所」，民眾若有疑似症狀，可前往就近篩檢，最快30分鐘即可得知結果。服務據點與相關資訊可至衛生局官網查詢。

童子瑋說明，現在有3件事最重要，全面清查孳生源，加強巡檢，務必將可能的病媒蚊孳生點徹底清除，建立跨局處合作應變機制，進行防疫演練，確保一旦出現病例能迅速反應。強化社區與醫療院所警覺，並透過里長、志工、學校等管道推動社區衛教宣導。

童子瑋提醒民眾，市民務必定期檢查居家環境，將容器積水「巡、倒、清、刷」，不要給蚊子孳生機會，萬一身體出現發燒、頭痛、肌肉痠痛或出疹等症狀，務必要及早就醫，並主動告知近期旅遊史、接觸史、職業史與群聚史，有助醫師做出正確診斷及通報，及早控制疫情。

張賢政呼籲，民眾提高警覺，積極清除戶內外積水容器，並採取防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲及使用政府核可的防蚊藥劑，以降低病媒蚊叮咬風險，有效防堵疫情發生及蔓延；民眾外出時應加強自我防護，戶外活動如烤肉、露營等，更應主動防蚊。

