傷病癌症 > 疫病疫苗

早產嬰染RSV險進加護 奇美醫院：呼吸道症狀不可輕忽

2025/10/03 16:00

奇美醫院兒科部主治醫師黃筱倫示警，RSV初期徵兆似感冒卻恐迅速惡化，早產嬰更易重症，應把握健保與長效抗體預防。（奇美醫院提供）

奇美醫院兒科部主治醫師黃筱倫示警，RSV初期徵兆似感冒卻恐迅速惡化，早產嬰更易重症，應把握健保與長效抗體預防。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕奇美醫院近日公布兩起早產嬰兒感染呼吸道融合病毒（RSV）的案例，提醒家長提高警覺。兒科部主治醫師黃筱倫說，早產兒感染RSV後，常比足月嬰兒更容易惡化，甚至進入加護病房，家長不可掉以輕心。

兩個月大的吳姓男嬰，因出生僅33週未符合健保給付條件，未施打RSV單株抗體。入院前出現咳嗽、流鼻水與發燒，檢驗確診RSV感染。雖一度退燒，但第3天再度高燒並出現呼吸衰竭，緊急送進加護病房插管。進一步檢查發現併發肺炎鏈球菌感染，經抗生素治療與密切照護，住院第8天成功拔管，第17天康復出院。

另一名四個月大的鄭姓女嬰，為36週早產兒，疑因在托嬰中心接觸病原而染病。她入院前已有發燒與呼吸症狀，就醫時呼吸喘並伴隨喘鳴，快篩確診RSV。住院期間一度血氧不穩並出現胸凹，醫師緊急改以高流量鼻導管治療，3天後狀況好轉，於第8天順利出院。

黃筱倫醫師提醒，RSV的徵兆初期常與感冒相似，常見流鼻水、鼻塞、咳嗽與低中度發燒，有些嬰兒會出現哭鬧、食慾下降或活動力減弱。

目前RSV沒有特效藥物與兒童疫苗，僅能依靠單株抗體預防。健保署已宣布自明（2026）年6月起，將短效型單株抗體給付範圍從未滿33週早產兒擴大至未滿36週，每年可望有約8600名嬰兒受惠，最多為家長省下6萬元。

奇美醫院則自今（2025）年9月起引進長效型單株抗體，僅需一劑即可保護半年以上，讓忙碌的父母多一份安心。平時應避免讓孩子接觸有呼吸道症狀的人群，勤洗手、戴口罩並善用健保與醫院資源，才能降低重症與住院風險，為孩子建立多重保障。

