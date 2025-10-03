自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

7旬婦痠痛腿麻1個月 假性坐骨神經痛上身

2025/10/03 15:56

長安醫院復健科醫師詹益承提醒，民眾若長期下背痛或腿麻反覆發作，應及早就醫，才能對症下藥，從根本解決問題。（記者陳建志攝）

長安醫院復健科醫師詹益承提醒,民眾若長期下背痛或腿麻反覆發作,應及早就醫,才能對症下藥,從根本解決問題。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕70歲王姓婦人因左小腿前側痠痛纏身一個月，經核磁共振影像檢查，顯示腰椎第4、5節有壓到神經，一度懷疑是坐骨神經痛或梨狀肌症候群，但復健或腰椎牽引效果不彰。婦人到復健科求診，透過詳盡的病史詢問與理學檢查，揪出真正的病因是薦髂關節發炎引發的假性坐骨神經痛，在接受3次增生療法後，疼痛大幅改善，讓她開心重拾登山樂趣。

長安醫院復健科醫師詹益承指出，臨床上不少患者過度依賴影像檢查，但統計顯示，透過病史詢問與理學檢查即可提供約8至9成的正確診斷；X光或MRI多作為確認或鑑別之用。以患者情況來說，坐骨神經痛只是症狀，不是單一疾病，很多傳導痛其實是假性坐骨神經痛，若只依影像判斷，恐怕會誤診甚至錯治。

詹益承表示，透過理學檢查，患者站立時後仰會引發類似坐骨神經痛的症狀，左側薦髂關節處有明確的壓痛點；骨盆X光亦見薦髂關節輕微變白與骨刺，顯示關節磨損與發炎可能性高。這種因薦髂關節磨損發炎，導致疼痛傳導至腿部的症狀，稱為「假性坐骨神經痛」，其症狀與腰椎問題極為相似，常讓患者走上治療的冤枉路。

詹益承表示，確認病因後，對左側薦髂關節內與表淺韌帶施行葡萄糖增生療法，以刺激組織自我修復並提升關節穩定度。兩週後，患者後仰時的腰部痠痛大幅減輕，小腿痠痛降一半。在完成3次注射療程並搭配下肢與核心肌群訓練後，整體症狀顯著好轉。

詹益承強調，正確診斷需以問診、理學檢查與臨床經驗綜合判斷。民眾若長期下背痛或腿麻反覆發作，應及早就醫，避免自我揣測或過度依賴單一檢查報告，方能對症下藥，從根本解決問題。他也提醒，適度訓練核心與下肢肌群，有助穩定骨盆與脊椎，降低類似問題的發生風險。

