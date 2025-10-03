自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

19歲男騎車自摔脾臟碎裂 脾臟切除加上葉克膜救命

2025/10/03 15:49

患者術後因急性肺損傷啟用葉克膜支援心肺功能，成功搶回生命契機；示意圖。（彰基提供）

患者術後因急性肺損傷啟用葉克膜支援心肺功能，成功搶回生命契機；示意圖。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名19歲男生騎機車不慎自摔，導致脾臟碎裂大量出血，同時合併胸腔積血、積氣及多處骨折與血管撕裂傷，送至彰化基督教醫院前已呈休克狀態，切除破裂的脾臟以控制出血；骨科與整形外科團隊則接力進行骨折固定與血管修補，穩定患者生命跡象，不料術後因胸部創傷引發急性肺損傷，呼吸功能衰竭 ，緊急啟用葉克膜，成功將他救回，經過1個月悉心照護，患者最終康復出院。

彰基醫療長張尚文指出，該名男生送到彰基時，情況便急轉直下，因體內大量出血而陷入休克狀態，急診團隊發現情況危急，立即啟動院內「重大外傷小組」機制，包含外傷科、一般外科、骨科、胸腔外科及整形外科在內的各科醫療專家火速到位，展開全面救治。

經電腦斷層檢查，患者脾臟完全碎裂，是體內大出血的主因。（彰基提供）

經電腦斷層檢查，患者脾臟完全碎裂，是體內大出血的主因。（彰基提供）

經過電腦斷層檢查，確認患者脾臟已完全碎裂，是體內大出血主因，外科團隊首先進行緊急手術，切除破裂的脾臟以控制出血 ；骨科與整形外科團隊則接力進行骨折固定與血管修補，成功穩定患者的生命跡象。

不料患者在術後因嚴重的胸部創傷，引發急性肺損傷，導致呼吸功能衰竭，傳統呼吸器已無法提供足夠的氧氣，在緊要關頭，醫療團隊啟用葉克膜暫時替代他的心肺功能，為受創的肺部爭取到寶貴的復原時間。

彰基總院長陳穆寬表示，此案例的成功，仰賴一套成熟的重大外傷處置流程與本院各專科間的無縫合作。他也藉此案例提醒民眾，機車騎士是交通事故中的高風險族群，務必注意行車安全並穿戴適當的防護裝備，這樣才能保護自身安全。

彰基醫療長張尚文提醒，嚴重內臟損傷初期症狀不明顯，民眾遭遇撞擊事故後應盡速就醫。（彰基提供）

彰基醫療長張尚文提醒，嚴重內臟損傷初期症狀不明顯，民眾遭遇撞擊事故後應盡速就醫。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中