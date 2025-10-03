19歲男騎車自摔脾臟碎裂 脾臟切除加上葉克膜救命

患者術後因急性肺損傷啟用葉克膜支援心肺功能，成功搶回生命契機；示意圖。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名19歲男生騎機車不慎自摔，導致脾臟碎裂大量出血，同時合併胸腔積血、積氣及多處骨折與血管撕裂傷，送至彰化基督教醫院前已呈休克狀態，切除破裂的脾臟以控制出血；骨科與整形外科團隊則接力進行骨折固定與血管修補，穩定患者生命跡象，不料術後因胸部創傷引發急性肺損傷，呼吸功能衰竭 ，緊急啟用葉克膜，成功將他救回，經過1個月悉心照護，患者最終康復出院。

彰基醫療長張尚文指出，該名男生送到彰基時，情況便急轉直下，因體內大量出血而陷入休克狀態，急診團隊發現情況危急，立即啟動院內「重大外傷小組」機制，包含外傷科、一般外科、骨科、胸腔外科及整形外科在內的各科醫療專家火速到位，展開全面救治。

請繼續往下閱讀...

經電腦斷層檢查，患者脾臟完全碎裂，是體內大出血的主因。（彰基提供）

經過電腦斷層檢查，確認患者脾臟已完全碎裂，是體內大出血主因，外科團隊首先進行緊急手術，切除破裂的脾臟以控制出血 ；骨科與整形外科團隊則接力進行骨折固定與血管修補，成功穩定患者的生命跡象。

不料患者在術後因嚴重的胸部創傷，引發急性肺損傷，導致呼吸功能衰竭，傳統呼吸器已無法提供足夠的氧氣，在緊要關頭，醫療團隊啟用葉克膜暫時替代他的心肺功能，為受創的肺部爭取到寶貴的復原時間。

彰基總院長陳穆寬表示，此案例的成功，仰賴一套成熟的重大外傷處置流程與本院各專科間的無縫合作。他也藉此案例提醒民眾，機車騎士是交通事故中的高風險族群，務必注意行車安全並穿戴適當的防護裝備，這樣才能保護自身安全。

彰基醫療長張尚文提醒，嚴重內臟損傷初期症狀不明顯，民眾遭遇撞擊事故後應盡速就醫。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法