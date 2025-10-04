自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》柚子不新鮮更好吃？ 營養師揭密「1現象」維C滿滿更多汁

2025/10/04 07:27

營養師李婉萍表示，柚子不僅富含水分、維生素C與膳食纖維，而且減重者與糖友都可吃；示意圖（圖取自freepik）

營養師李婉萍表示，柚子不僅富含水分、維生素C與膳食纖維，而且減重者與糖友都可吃；示意圖（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋將屆，除了烤肉活動、吃月餅外，柚子也是少不了的應景食物。營養師李婉萍表示，柚子富含水分、維生素C與膳食纖維，吃完搭配優酪乳也有助排便。此外，她特別提及，不用擔心過完中秋吃不完，因為柚子最好吃的時機是放1-2週出現「辭水」現象後，看起來表皮乾皺，按下去不會彈回來，但此時果肉反而更鮮甜多汁。

李婉萍於臉書專頁發文指出，網路上常有人問柚子很甜，表示熱量很高？以一顆跟女生一個手掌差不多大的老欉柚子來說，熱量約140大卡，大概是半碗飯的熱量，其實並不算高，也鼓勵想減肥的人可把柚子當下午茶點心，一顆就飽飽的還能「通體舒暢」。

6瓣柚子維C含量=14顆蘋果

至於糖尿病患者可以吃柚子嗎？李婉萍說答案是：可以！一顆柚子可換算成糖友的2份水果量。另，柚子除富含水分外，還富含以下2大營養素：

膳食纖維：膳食纖維能幫助腸道健康，提供腸道好菌食物來源，排除身體廢棄毒物。一小瓣柚子約35g，纖維量約0.5公克，吃2小瓣大概等於吃到一米杯熟高麗菜的纖維量；而且柚子水份多，因此纖維不會很硬難咬，非常好入口。

維生素C：維生素C能加強身體抵抗外來威脅的能力，像提高抗氧化力、促進膠原蛋白生成、讓鐵質更好吸收、照顧骨骼及牙齒健康等。每人每天維生素C建議攝取量至少要100mg，1顆約150公克的富士蘋果要吃下14顆，而6小瓣柚子（約210公克）就可以吃得到100mg的維生素C。

此外，李婉萍提及，最特別的是，柚子是一種「不吃新鮮的水果」。買柚子時，常會挑選表皮飽滿、有彈性的，但其實柚子最好吃的時機是出現「辭水」現象後，也就是放1-2週表皮乾掉、皺皺的，按下去不會彈回來的時候，但剝皮後會發現，果肉反而更鮮甜多汁；尤其外食族常怕水果放到壞掉，就很適合吃柚子，不僅耐放，而且越放越好吃。

