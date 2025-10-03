健康網》連假將至 尿急沒廁所？中醫3穴道緩尿意

在外總有尿急時刻，中醫師王大元建議按3個穴道來暫時緩解尿意；當然找到洗手間解手才是上上策。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕10月連假即將開始，機場和馬路上塞滿了闔家出遊的人潮，或是看時間較長的電影，也有不少人憂心突然想方便。在任何時候，突然想上尿尿卻找不到洗手間，怎麼辦？中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，若是在異鄉尿急又找不到廁所，因此選擇不吃不喝，這對身體也不好，最聰明的方式還是要避開NG的食物，舉例來說：

●減少食用酸性食物，像是檸檬、葡萄柚、番茄等，會刺激膀胱和促進尿意，讓頻尿愈發嚴重。

●減少含咖啡、茶飲、酒精性飲料，因其具有利尿的成分。

●減少富含鉀離子的食物，像是芹菜、白蘿蔔、白菜、冬瓜、西瓜、水梨、芭樂等應盡量避免。

●挑選口味清淡的食物，不要吃太多辛辣過鹹的口味，避免身體血鈉過高而增加大量喝水的機會。

另外按壓穴道也有助於改善頻尿和減少尿意產生。幫助減緩尿意的穴位，主要有「靈骨」、「中渚」、「液門」等穴，與體內水分代謝有關，透過這些穴位按摩能夠增取更多找到廁所的時間，可解燃眉之急。

●「靈骨穴」：先以握拳取穴，在大拇指和食指兩骨之間的手背掌骨接合處。

●「液門穴」：位於手背無名指和小指的指縫間，指緣後方赤白肉際。

●「中渚穴」：同樣在手背上的無名指和小指掌骨間，掌指關節後方凹陷處（若以液門穴為起點，往下一個手指橫幅）。

也可以嘗試下面的方法：

●分散注意力：把專注力放到音樂、廣播或呼吸上，避免一直想著「我要尿尿」，音樂選擇也避免流水或口哨聲。

●改變坐姿：把腰挺直，避免用力彎腰或駝背而這增加膀胱壓力。

●深呼吸：慢慢吸氣、吐氣，放鬆腹部與骨盆，減少因緊張而刺激膀胱收縮。

