自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心房顫動易引發腦中風 冷凍消融術安全性高、風險低

2025/10/03 15:41

心臟內科醫師江承鴻說明心房顫動的病因與風險。（記者許麗娟攝）

心臟內科醫師江承鴻說明心房顫動的病因與風險。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕心房顫動佔心臟疾病發生率約10%，尤以長者居多，會增加腦中風、心臟衰竭、血管型失智及心因性死亡的風險，高雄榮民總醫院心臟內科團隊引進「心房顫動冷凍消融術」，至今已成功完成超過200例，且1年內復發率僅21.6%、無嚴重併發症，是目前南台灣執行案例數最多的醫學中心。

高雄榮總心臟內科醫師江承鴻指出，正常心跳每分鐘約60-90下，心房顫動病患因心房肺靜脈與左心房產生病變而一直放電，而出現心律不整，導致血液輸出減少、流動不均勻，容易發生血栓、腦中風、心臟衰竭。

王先生（右）因心房顫動曾風生腦中風，在高雄榮總心臟內科醫師江承鴻（左）建議下進行冷融消融手術，至今4年未復發。（記者許麗娟攝）

王先生（右）因心房顫動曾風生腦中風，在高雄榮總心臟內科醫師江承鴻（左）建議下進行冷融消融手術，至今4年未復發。（記者許麗娟攝）

治療心房顫動，傳統是以射頻熱燒消融一點點治療，時間久、疼痛度高，也可能燒不完整；冷凍消融術是利用球囊將肺靜脈做完整的隔離，手術時間可縮短至約2小時、安全性高、疼痛感低、且術後恢復快，自費約13萬元。

江承鴻說，73歲王先生有陣發性心房顫動，原以藥物控制，不幸仍於6年前因血栓發生腦中風與心肌梗塞，後續因心房顫動頻率仍高，4年前建議進行冷凍消融術，降低顫動情形及再次發生腦中風的風險，術後至今心房顫動的症狀未復發，王先生說，現在每天能持續跑步2、3小時，約4公里，身體狀況良好。

高雄榮總院長陳金順表示，高榮冷凍消融術後1年內總復發率僅21.6%，其中陣發性心房顫動復發率更低至17.6%，遠低於歐美的研究，自2018年至今已完成超過200例冷凍消融手術，是南台灣第1，鞏固南台灣心律不整治療中心的領導地位。

治療心房顫動，新式冷凍消融術與傳統射頻消融術之差異。（高雄榮總提供）

治療心房顫動，新式冷凍消融術與傳統射頻消融術之差異。（高雄榮總提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中