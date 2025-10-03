心房顫動易引發腦中風 冷凍消融術安全性高、風險低

心臟內科醫師江承鴻說明心房顫動的病因與風險。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕心房顫動佔心臟疾病發生率約10%，尤以長者居多，會增加腦中風、心臟衰竭、血管型失智及心因性死亡的風險，高雄榮民總醫院心臟內科團隊引進「心房顫動冷凍消融術」，至今已成功完成超過200例，且1年內復發率僅21.6%、無嚴重併發症，是目前南台灣執行案例數最多的醫學中心。

高雄榮總心臟內科醫師江承鴻指出，正常心跳每分鐘約60-90下，心房顫動病患因心房肺靜脈與左心房產生病變而一直放電，而出現心律不整，導致血液輸出減少、流動不均勻，容易發生血栓、腦中風、心臟衰竭。

王先生（右）因心房顫動曾風生腦中風，在高雄榮總心臟內科醫師江承鴻（左）建議下進行冷融消融手術，至今4年未復發。（記者許麗娟攝）

治療心房顫動，傳統是以射頻熱燒消融一點點治療，時間久、疼痛度高，也可能燒不完整；冷凍消融術是利用球囊將肺靜脈做完整的隔離，手術時間可縮短至約2小時、安全性高、疼痛感低、且術後恢復快，自費約13萬元。

江承鴻說，73歲王先生有陣發性心房顫動，原以藥物控制，不幸仍於6年前因血栓發生腦中風與心肌梗塞，後續因心房顫動頻率仍高，4年前建議進行冷凍消融術，降低顫動情形及再次發生腦中風的風險，術後至今心房顫動的症狀未復發，王先生說，現在每天能持續跑步2、3小時，約4公里，身體狀況良好。

高雄榮總院長陳金順表示，高榮冷凍消融術後1年內總復發率僅21.6%，其中陣發性心房顫動復發率更低至17.6%，遠低於歐美的研究，自2018年至今已完成超過200例冷凍消融手術，是南台灣第1，鞏固南台灣心律不整治療中心的領導地位。

治療心房顫動，新式冷凍消融術與傳統射頻消融術之差異。（高雄榮總提供）

