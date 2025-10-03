自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

傷肝3大飲料別喝！美專家：恐釀肝硬化

2025/10/03 15:33

有3種飲料對肝臟有深遠影響。圖為3種飲料之一的珍珠奶茶。（擷自X@Jingshen0915）

有3種飲料對肝臟有深遠影響。圖為3種飲料之一的珍珠奶茶。（擷自X@Jingshen0915）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據2023年的數據，全球每年約有200萬人死於肝病，這約佔全球死亡人數的4%，且正在不斷上升。印度時報（TOI）報導，肝病正成為主要死因之一，而飲食對肝臟有顯著影響。美國加州著名胃腸病學家塞蒂（Saurabh Sethi）博士對3種熱門飲料如何加重脂肪肝，並導致肝硬化等嚴重疾病進行解釋。

第一種飲料是碳酸飲料。雖然它是全球最常見的飲料之一，但它對肝臟的危害不容忽視。 塞蒂表示，該飲料含有大量添加糖，會使胰島素水平驟升，導致胰島素阻抗。

胰島素抗性是脂肪肝發展的主要因素之一。長期攝取過多糖分會使肝臟難以有效代謝脂肪，導致脂肪在肝細胞中堆積。對於脂肪肝患者來說，繼續飲用碳酸飲料會加重病情，增加肝炎、肝纖維化甚至肝硬化的風險。

第二種飲料是能量飲料。近年來能量飲料市場蓬勃發展，該飲料通常被宣傳為提升運動表現或補充水分的佳品，但它們並非完全無害。運動飲料含有大量糖分，對身體弊大於利。

運動飲料可稱為「糖分炸彈」，然而許多年輕人，尤其是健身愛好者，經常飲用運動飲料，認為它們有益健康。另外對患有肝病（包括脂肪肝）的人來說，飲用運動飲料可能會加重病情。

第三種飲料是台灣人常喝的珍珠奶茶。珍珠奶茶起源於上世紀80年代的台灣，如今已風靡全球，深受年輕人喜愛。但珍珠奶茶通常含有大量的糖和熱量，常飲用可能會悄無聲息地加重脂肪肝。塞蒂強調，如果是患有肝病的人，那麼飲用珍珠奶茶只會讓情況雪上加霜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中