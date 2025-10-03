傷肝3大飲料別喝！美專家：恐釀肝硬化

有3種飲料對肝臟有深遠影響。圖為3種飲料之一的珍珠奶茶。（擷自X@Jingshen0915）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據2023年的數據，全球每年約有200萬人死於肝病，這約佔全球死亡人數的4%，且正在不斷上升。印度時報（TOI）報導，肝病正成為主要死因之一，而飲食對肝臟有顯著影響。美國加州著名胃腸病學家塞蒂（Saurabh Sethi）博士對3種熱門飲料如何加重脂肪肝，並導致肝硬化等嚴重疾病進行解釋。

第一種飲料是碳酸飲料。雖然它是全球最常見的飲料之一，但它對肝臟的危害不容忽視。 塞蒂表示，該飲料含有大量添加糖，會使胰島素水平驟升，導致胰島素阻抗。

胰島素抗性是脂肪肝發展的主要因素之一。長期攝取過多糖分會使肝臟難以有效代謝脂肪，導致脂肪在肝細胞中堆積。對於脂肪肝患者來說，繼續飲用碳酸飲料會加重病情，增加肝炎、肝纖維化甚至肝硬化的風險。

第二種飲料是能量飲料。近年來能量飲料市場蓬勃發展，該飲料通常被宣傳為提升運動表現或補充水分的佳品，但它們並非完全無害。運動飲料含有大量糖分，對身體弊大於利。

運動飲料可稱為「糖分炸彈」，然而許多年輕人，尤其是健身愛好者，經常飲用運動飲料，認為它們有益健康。另外對患有肝病（包括脂肪肝）的人來說，飲用運動飲料可能會加重病情。

第三種飲料是台灣人常喝的珍珠奶茶。珍珠奶茶起源於上世紀80年代的台灣，如今已風靡全球，深受年輕人喜愛。但珍珠奶茶通常含有大量的糖和熱量，常飲用可能會悄無聲息地加重脂肪肝。塞蒂強調，如果是患有肝病的人，那麼飲用珍珠奶茶只會讓情況雪上加霜。

