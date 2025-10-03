10月連假期間 南市衛生局加開疫苗接種站

南市衛生局自10月起於連假期間加開假日疫苗接種站，提供流感及新冠疫苗隨到隨打的服務。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕隨著秋冬季節來臨，流感與新冠等呼吸道傳染病進入流行期；再加上中秋與雙十連假群聚活動頻繁，增加病毒傳播與群聚感染風險。台南市衛生局表示，為守護市民健康，自10月起於連假期間加開假日疫苗接種站，設於各37區衛生所及接種站，提供流感及新冠疫苗隨到隨打的服務，市民在假期中也能便利接種。

南市衛生局表示，根據疾管署監測資料顯示，近期全國流感門急診就診人次持續攀升，新冠肺炎雖屬平穩，但仍有零星重症病例發生。流感與新冠對高齡長者、慢性病患者、孕婦與幼兒等高風險族群威脅尤甚，呼籲民眾及早接種疫苗，降低重症與死亡風險，確保全家健康過節。

衛生局表示，市府感謝基層醫療團隊於假日期間持續駐點服務，並與各里辦公室協力設立臨時接種站，方便市民就近接種。提醒不論中秋賞月或雙十出遊，先打疫苗，保護力加倍，才能安心享受假期。

