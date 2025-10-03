公益遠距醫療「看醫生」擴大服務！前進東協 首站馬來西亞

童綜合醫院舉辦「公益遠距醫療看醫生擴大服務」啟動典禮。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院響應政府推動遠距醫療，共同提升在海外的台商就醫便利性，繼2024年同步與新修正的《通訊診察治療辦法》啟動進行公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計劃。今（2025）年再度將服務擴大到東協成員國，讓具有健保身分在東協地區的台商與眷屬，能夠獲得台灣醫院提供的優質醫療照護。今（3）日舉辦「公益遠距醫療看醫生擴大服務」啟動典禮，由衛生福利部部長石崇良透過視訊直播致詞。

越南台商陳先生分享了在海外就醫的窘境，經由「看醫生」服務縮短了醫療時間，透過台灣親友代為領藥郵寄，感覺對身體與精神都有很大的保障。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，「看醫生」平台自去年於越南啟動後，為當地台商與眷屬提供結合「虛擬健保卡」及遠距通訊診療技術，提供慢性處方箋、日常諮詢與緊急醫療等服務。民眾在海外透過視訊就能詢問病情，醫師也可為之診察並開立處方，大幅降低海外台商需返台就醫的舟車勞頓。越南試辦奠定基礎後，延續其服務經驗，「看醫生」平台擴大至東協地區，首先前進台商聚集且醫療需求殷切的馬來西亞。

這次「看醫生」擴大服務在中華電信與LINE提供雲端平台、5G與資安技術支援下，再新增24小時支援體系，提升緊急醫療應對能力；串接健保雲端藥歷，保障個資安全；由當地台商總會彙整台商名冊提供給醫院核對流程，強化用藥追蹤。

