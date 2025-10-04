自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃烤肉防脹氣、腹瀉 醫談4安全守則

2025/10/04 09:41

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提出健康吃4大守則；不論是台式傳統烤肉或是美式BBQ，都要謹記。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋佳節到來，近兩個月你吃了幾攤烤肉呢？除了吃下過多加工食品帶來的肥胖等風險以外，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒直言，不少人容易在吃烤肉後脹氣到難以入眠，甚至是吃了半生不熟的烤肉，釀成上吐下瀉進急診的狀況。卓韋儒提出中秋烤肉檢查表，幫助全家腸胃頻安，快樂過中秋。

卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享，中秋烤肉的香氣很快樂，但隔天很多人會脹到翻來翻去睡不著，烤不熟直接食物中毒；油膩＋冰飲，胃酸逆流到凌晨。想要吃得安全又快樂，直接照這份「中秋烤肉存活檢查表」做，全家腸胃都平安。

●肉一定烤熟：豬、雞肉中心全白無血水（中心溫度 ≥75°C）；海鮮殼張開、肉變不透明才可食用。

●生熟分開：生肉夾、熟食夾要分開，砧板也要分開，避免交叉污染。

●先瘦後肥：先瘦肉、海鮮，最後才五花、香腸，減少一次高油衝擊胃。

●蔬菜穿插：每兩串肉配一份蔬菜（甜椒、玉米筍、青椒），幫助消化。

●少冰多溫：冰啤酒、冰汽水會讓胃痙攣加劇，改室溫水或溫茶

