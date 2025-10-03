美頂尖醫學院研究：孕婦吃普拿疼恐增「1風險」 用藥需小心

圖為美國市售的「泰諾」（Tylenol）止痛藥，其主成分為「乙醯胺酚」（Acetaminophen），與台灣的「普拿疼」相同。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普9月22日「普拿疼主成分恐致自閉症」的驚天警告，備受各界質疑與抨擊。台灣婦產科醫學會也直言「不用聽他的」。然有回顧性研究指出，生產前接觸「乙醯胺酚」的話，孩子罹患自閉症與過動症（ADHD）風險略高，但是研究提醒無直接證據證明兩者關連。這項研究已發表在《BMC環境健康》

根據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）最新發表於《BMC環境健康》期刊的一篇系統性回顧研究，產前接觸「乙醯胺酚」（Acetaminophen）的兒童，罹患自閉症與過動症（ADHD）的風險確實較高。

乙醯胺酚是全球超過半數孕婦，用來緩解疼痛與發燒的最常見藥物，數十年來一直被視為最安全的選項。先前川普提出警告時，包含「泰諾」（Tylenol）製造商在內的各大藥廠，皆發表聲明「強烈反對」。

然而，此次西奈山醫學院的研究，是首次採用環境健康領域的「黃金標準」方法論「導航指南系統性回顧」（Navigation Guide Systematic Review），全面檢視了來自多國、總參與人數超過10萬人的46份相關研究。研究主要作者普拉達（Diddier Prada）博士指出：「我們的研究結果顯示，品質越高的研究，越有可能顯示出兩者之間的關聯。」

該篇論文也探討了其背後可能的生物學機制。研究指出，乙醯胺酚已知能夠穿過胎盤屏障，並可能引發氧化壓力、擾亂荷爾蒙，並造成可能干擾胎兒大腦發育的表觀遺傳學變化。

儘管研究團隊強調，這項發現並未直接「證明」乙醯胺酚會「導致」這些神經發展障礙，但已為兩者之間的關聯，提供了更強有力的證據，並對當前的臨床實務，提出了嚴重質疑。

科學家籲更新指南 孕婦用藥須謹慎

鑑於全球自閉症與ADHD的診斷率不斷攀升，研究人員呼籲，應立即更新臨床指南，以平衡藥物的效益與風險。他們建議，孕婦應在醫療人員的監督下，謹慎地、且在有限的時間內使用乙醯胺酚，並盡可能考慮非藥物性的替代方案。普拉達博士也特別強調，孕婦不應在未諮詢醫師的情況下，自行停藥，因為未經治療的疼痛或發燒，同樣可能對胎兒造成傷害。

台灣婦產科醫學會認為，藥物的使用原則就是「該用才用，不該用也不是說拿來當糖果吃」，孕婦若有疑慮，應與醫師討論評估。

