疫苗打氣衝高！流感疫苗翻3倍 新冠也成長

公費流感與新冠疫苗10月1日起已同步開打。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內呼吸道疾病威脅升溫，帶動「左流右新」接種熱潮，衛福部統計，昨（2）日一天就有28萬5750人接種流感疫苗，開打短短兩天累計已突破55萬劑，相較去年同期僅18萬4629劑，多出3倍；新冠疫苗接種同樣踴躍，昨日單日施打7萬3023人，累計16萬2573劑，也比去年同期4萬6162劑高出3.5倍。

疾管署發言人曾淑慧指出，今（2025）年接種踴躍，一方面是「大S效應」帶動社會討論，提醒民眾重視疫苗，另一方面則與「免疫負債」現象有關，由於今年流感疫情提前進入流行期，民眾感受更為迫切，「往年10月開打時疫情通常還沒到流行期，今年不同，大家就會覺得更需要。」接下來連假各地醫院門診較少，接種數可能下降，但整體預期接種情形會比往年好。

請繼續往下閱讀...

至於10月是否會出現一波疫情高峰，曾淑慧表示，疫苗大約需要兩週才能產生保護力，因此接下來兩週將是觀察疫情走勢的關鍵，此外，公費流感抗病毒藥物自10月1日起已擴大使用條件，只要醫師評估符合，不必快篩即可開立，以把握治療時機，也能在一定程度上減輕疫情影響。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區，疾管署也將收容所民眾、光復鄉居民及救災人員納入公費流感與新冠疫苗優先接種對象，並提供公費抗病毒藥物，保障災後健康。依據監測資料，第39週（9月21日至27日）類流感門急診就診人次達12萬9831，較前一週增加一成，疫情已進入流行期，主要病毒型別以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

公費流感與新冠疫苗開打時間與接種對象。（疾管署提供）

