健康 > 傷病癌症 > 外傷

車禍當下沒事 2天後胸痛就醫竟因肋骨斷4根、脾臟破裂

2025/10/03 13:19

榮醫療體系員榮醫院急診室翁聖富醫師解釋，張姓患者脾臟（圖中紅圈）破裂的情況。（員榮醫院提供）

榮醫療體系員榮醫院急診室翁聖富醫師解釋，張姓患者脾臟（圖中紅圈）破裂的情況。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名50多歲男子日前騎機車發生車禍，當下雖感胸部疼痛，但因無外傷，不以為意就沒就醫。車禍2天後，男子左胸遽痛才到員榮醫院就醫。

醫師幫他照X光，赫然發現肋骨已斷4根，進一步電腦斷層檢查，發現胸腔大量出血，脾臟破裂。由於情況危急，員榮醫院立即將病患轉送醫學中心治療。醫師提醒民眾，車禍雖沒外傷，但可能經過重擊，仍可能有潛在的內臟損傷，建議立即到醫院檢查或就醫，以免貽誤醫療的黃金時間。

員榮急診醫師翁聖富指出，患者到急診時心跳110多下，因氣胸導致左邊肚子痛，懷疑肋骨斷裂導致內臟受損，經電腦斷層確定患者除氣胸、肋骨4根骨折外，還合併有脾臟的破裂。

翁聖富表示，脾臟破裂的症狀可能並不明顯，患者未必會立即感覺腹痛，有時僅表現為左胸或左肩疼痛。醫師必須透過超音波或電腦斷層檢查來確認，所以外傷後若有持續性左上腹疼痛、左胸痛或肩膀放射痛，務必高度警覺可能為脾臟破裂。

部分病人初期症狀輕微，甚至沒有明顯腹部壓痛，若因此延遲就醫，恐在短時間內因內出血造成休克；醫師呼籲，交通事故後若有多根肋骨骨折，更應常規評估是否合併內臟損傷，以免錯失治療契機。

他說，如果發生車禍勿掉以輕心，即使外觀看似只有擦傷或瘀青，仍可能有潛在的內臟損傷。如果感覺左上腹痛、左肩放射痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降，皆可能是內出血警訊。若曾發生胸腹部外傷，建議至醫院做影像檢查（如超音波、電腦斷層），避免延誤診斷。

張姓患者X光發現左側第6至第9根肋骨骨折，紅圈處為第六根肋骨骨折。（員榮醫院提供）

張姓患者X光發現左側第6至第9根肋骨骨折，紅圈處為第六根肋骨骨折。（員榮醫院提供）

電腦斷層顯示張姓患者脾臟部分破裂（圖中紅圈），顏色顯得較淺。（員榮醫院提供）

電腦斷層顯示張姓患者脾臟部分破裂（圖中紅圈），顏色顯得較淺。（員榮醫院提供）

