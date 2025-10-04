健康網》防癌4食物大公開！ 醫：吃「它」乳癌、大腸癌風險降

科博特診所院長劉博仁表示，十字花科蔬菜可幫助身體清除致癌物；菇類則能強化免疫系統；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕除養成好的生活習慣有助健康外，想要遠離疾病威脅，其實也能吃出防護力。科博特診所院長劉博仁分享，日常食物中，除十字花科蔬菜、菇類、薑黃有助啟動身體解毒系統，降低癌症風險、增強免疫力外，攝取足夠的Omega-3脂肪酸可減緩發炎，罹患乳癌、大腸癌與前列腺癌的風險也較低。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，常有患者詢問吃哪些食物有助預防癌症？據科學研究證實，以下4類食物有助預防癌症，建議不妨融入日常飲食：

●十字花科蔬菜：如花椰菜、青江菜、高麗菜、羽衣甘藍，這類蔬菜含有異硫氰酸鹽 與吲哚-3-甲醇，能幫助身體啟動「解毒系統」，把潛在致癌物質代謝掉。建議每週至少吃3-5次，清蒸、快炒或涼拌最能保留活性；加一點橄欖油，營養吸收更好。

●菇類：如香菇、舞菇、杏鮑菇、猴頭菇。菇類富含β-葡聚醣，可以活化巨噬細胞與NK細胞，增強免疫力。研究發現，每週吃菇類≥1 次，乳癌風險可下降3成以上。建議：每天或至少一週吃3-4次，煮湯、炒菜、燉飯都可以。此外，香菇曬過太陽還能補充維生素D。

●薑黃（Curcumin）：薑黃素能抑制身體的發炎路徑，降低癌細胞增殖，還能促進癌細胞凋亡。建議每天攝取1-2公克薑黃粉（約半匙至一小匙），可加入適合料理或湯品中。另，搭配黑胡椒或油脂，吸收效果更好。

●Omega-3脂肪酸：如深海魚、亞麻籽、核桃、奇亞籽。EPA與DHA具抗發炎、抑制腫瘤血管生成的作用。攝取足夠Omega-3的人，罹患乳癌、大腸癌與前列腺癌風險都較低。建議每週吃2-3次深海魚，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚；素食者可吃亞麻籽粉、奇亞籽或核桃。

劉博仁強調，由此可知，十字花科蔬菜幫助身體清除致癌物；菇類強化免疫系統；薑黃抗發炎、抑制癌細胞；Omega-3減少慢性發炎、阻止腫瘤血管生成。但真正的防癌不是靠偶爾吃一次，而是應把這些食物融入每天的飲食習慣，每天做一點小改變，就是長期守護健康的關鍵。

