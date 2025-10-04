自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》防癌4食物大公開！ 醫：吃「它」乳癌、大腸癌風險降

2025/10/04 08:36

科博特診所院長劉博仁表示，十字花科蔬菜可幫助身體清除致癌物；菇類則能強化免疫系統；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，十字花科蔬菜可幫助身體清除致癌物；菇類則能強化免疫系統；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕除養成好的生活習慣有助健康外，想要遠離疾病威脅，其實也能吃出防護力。科博特診所院長劉博仁分享，日常食物中，除十字花科蔬菜、菇類、薑黃有助啟動身體解毒系統，降低癌症風險、增強免疫力外，攝取足夠的Omega-3脂肪酸可減緩發炎，罹患乳癌、大腸癌與前列腺癌的風險也較低。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，常有患者詢問吃哪些食物有助預防癌症？據科學研究證實，以下4類食物有助預防癌症，建議不妨融入日常飲食：

十字花科蔬菜：如花椰菜、青江菜、高麗菜、羽衣甘藍，這類蔬菜含有異硫氰酸鹽 與吲哚-3-甲醇，能幫助身體啟動「解毒系統」，把潛在致癌物質代謝掉。建議每週至少吃3-5次，清蒸、快炒或涼拌最能保留活性；加一點橄欖油，營養吸收更好。

菇類：如香菇、舞菇、杏鮑菇、猴頭菇。菇類富含β-葡聚醣，可以活化巨噬細胞與NK細胞，增強免疫力。研究發現，每週吃菇類≥1 次，乳癌風險可下降3成以上。建議：每天或至少一週吃3-4次，煮湯、炒菜、燉飯都可以。此外，香菇曬過太陽還能補充維生素D。

薑黃（Curcumin）：薑黃素能抑制身體的發炎路徑，降低癌細胞增殖，還能促進癌細胞凋亡。建議每天攝取1-2公克薑黃粉（約半匙至一小匙），可加入適合料理或湯品中。另，搭配黑胡椒或油脂，吸收效果更好。

Omega-3脂肪酸：如深海魚、亞麻籽、核桃、奇亞籽。EPA與DHA具抗發炎、抑制腫瘤血管生成的作用。攝取足夠Omega-3的人，罹患乳癌、大腸癌與前列腺癌風險都較低。建議每週吃2-3次深海魚，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚；素食者可吃亞麻籽粉、奇亞籽或核桃。

劉博仁強調，由此可知，十字花科蔬菜幫助身體清除致癌物；菇類強化免疫系統；薑黃抗發炎、抑制癌細胞；Omega-3減少慢性發炎、阻止腫瘤血管生成。但真正的防癌不是靠偶爾吃一次，而是應把這些食物融入每天的飲食習慣，每天做一點小改變，就是長期守護健康的關鍵。

科博特診所院長劉博仁說，充足攝取鮭魚等富含Omega-3的食物，可減少慢性發炎、阻止腫瘤血管生成；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁說，充足攝取鮭魚等富含Omega-3的食物，可減少慢性發炎、阻止腫瘤血管生成；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中