健康 > 抗老養生 > 減重塑身

警政署保六總隊齊減脂 360人瘦逾1公噸！健康團圓過中秋

2025/10/03 13:11

警政署保六總隊推出減脂活動，全體同仁歡慶中秋晚會。（警政署提供）

警政署保六總隊推出減脂活動，全體同仁歡慶中秋晚會。（警政署提供）

〔記者劉慶侯／台北報導〕減脂慶團圓健康過中秋為打造健康職場，創造工作、家庭雙贏人生，警政署保六總隊推出中秋系列活動，於7月16日起推動減脂管理活動喚起同僚注重健康意識，吸引共計360人參加，昨（2）日舉行成果驗收。據統計，減脂活動總共減少了高達1.2公噸的體重，以及349%體脂率，成效斐然。

活動啟航從「胖胖進」的任意門走進，認真飲食調整、規律運動，每位都帶著自信笑容及健康的體態自「瘦瘦出」任意門走出，找回更好的自己並與減脂前做對照。活動評比原則除了體脂率競賽外，還請參與的同仁找出曾經穿過最大尺寸的褲子，對比減脂後的腰圍。活動尾聲，在總隊長帶領下，一起放下過去特大號褲子，希望減掉的體脂不要再撿回來。

有人開心的說「這是我從警以來最瘦的時候，精神提升很多，工作更有效!。」也有人表示「找了太太一起減脂，瘦了不少，日常生活還多了共同話題。」更有同仁興奮地說「之前健康檢查紅字，最近再次健檢，數值漂亮！」，減脂成效良好的同仁打趣直言「好不容易拿到活動獎金了，秋節要安排家人好好慶祝一番。」

警政署保六總隊減脂活動成功喚起同仁對健康的認知。（警政署提供）

警政署保六總隊減脂活動成功喚起同仁對健康的認知。（警政署提供）

因此，保六總隊秉持健康管理精神，以少量而不掃興為原則，昨日舉辦晚會活動，期前密尋柴燒甕仔、有機蔬菜、鐵板烤肉等美味。現場另備有那卡西歡唱，不分年齡、單位、視同仁為家人一同同樂，營造友善溫暖的職場氣氛。

總隊長周煥興表示，16顆柚形排列的月餅，「酸、甜、苦、辣、鹹」五味是警職生涯中的工作經歷；「木、火、土、金、水」五行象徵任務圓滿；「平安、健康、幸福、快樂」是每位同仁生日最想實現的願望，「大安」是本總隊為「大家」打造「安全、安心、安康」的職場環境，「順成」是希望所有的勤、業務都「順利、成功」，祝佳節將至，健康愉快，闔家平安。

保六總隊長周煥興減脂前後對比。（警政署提供）

保六總隊長周煥興減脂前後對比。（警政署提供）

參與的同仁找出曾經穿過最大尺寸的褲子，對比減脂後的腰圍。（警政署提供）

參與的同仁找出曾經穿過最大尺寸的褲子，對比減脂後的腰圍。（警政署提供）

