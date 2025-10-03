限制級
「代掛號」名醫門診釀不公 最高罰25萬！石崇良：將嚴查
〔記者方瑋立／台北報導〕民眾追求「名醫」門診，業者因此興起以約4百元費用提供「代掛號」服務，引發民團批評。對此，衛福部長石崇良今（3）日受訪說，這是不允許的行為，且已破壞分級醫療制度、衍生不公平，他已責成醫事司依「醫療法」非醫療機構不得為醫療廣告處理，嚴查違規。
立法院會今邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢，石崇良在進入議場前接受媒體聯訪。
針對市面「代掛號」名醫門診服務所引發的爭議，衛福部已說明屬「違法招攬」，最高可罰25萬元。石崇良今天受訪說，坊間有業者或者個人以所謂「代掛號」名義收取費用，這個是不允許的。這一方面破壞分級醫療制度，同時也衍生另外一種不公平。
他強調，已經責成醫事司，就業者違反「醫療法」中「非醫療機構不得為醫療廣告」方式處理，並且嚴查違規，讓醫療體系能夠維持正常運作。
