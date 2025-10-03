自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》救災遇高溫更凶險！ 鏟子超人學會「3字訣」遠離熱傷害

2025/10/03 12:31

國健署提醒鏟子超人助救災時，也要記得補水遮陽，勿忘護己。（資料照，記者花孟璟攝）

國健署提醒鏟子超人助救災時，也要記得補水遮陽，勿忘護己。（資料照，記者花孟璟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮災區救援行動持續進行，全台各地「鏟子超人」紛紛趕赴現場，協助清理泥濘、搶修道路。然而近日中央氣象署也同步發布高溫資訊，當地居民與志工在高溫高濕環境下揮汗工作，更容易面臨熱傷害風險。國民健康署特別提醒，務必做好防護，掌握「涼、補、心」3字訣就能降低危險。

高溫+勞動　中暑風險大增

國健署指出，在悶熱環境下，當汗水無法順利排出，體感溫度會持續上升，增加熱中暑與熱衰竭的發生率。尤其是長時間在戶外參與救災的志工，或受災後忙於清理家園的居民，更需要特別警覺。

國健署提醒鏟子超人，應保持涼爽、補充水分，及提高警覺心。（國健署提供）

國健署提醒鏟子超人，應保持涼爽、補充水分，及提高警覺心。（國健署提供）

涼、補、心3字訣 守護健康

●涼：保持身體與環境涼爽。建議穿著寬鬆、淺色、透氣的衣服，並盡量待在通風或陰涼處。

●補：隨時補充水分。不要等口渴才喝水，可依流汗量、活動量適度補水。避免高糖、含咖啡因或酒精的飲品，以免加速脫水。

●心：隨時留心自身狀況。若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加快等警訊，務必立即停止活動，移到陰涼處休息，並補充加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若症狀未改善，應立即就醫。

國健署呼籲，參與救災或戶外活動時，切勿忽視身體警訊。中暑不是單純「撐一撐就好」，一旦延誤，恐造成多重器官損傷甚至危及性命。唯有正確補水、保持涼爽，才能平安守護自己，也守護需要協助的災區居民。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中