健康網》救災遇高溫更凶險！ 鏟子超人學會「3字訣」遠離熱傷害
〔健康頻道／綜合報導〕花蓮災區救援行動持續進行，全台各地「鏟子超人」紛紛趕赴現場，協助清理泥濘、搶修道路。然而近日中央氣象署也同步發布高溫資訊，當地居民與志工在高溫高濕環境下揮汗工作，更容易面臨熱傷害風險。國民健康署特別提醒，務必做好防護，掌握「涼、補、心」3字訣就能降低危險。
高溫+勞動 中暑風險大增
國健署指出，在悶熱環境下，當汗水無法順利排出，體感溫度會持續上升，增加熱中暑與熱衰竭的發生率。尤其是長時間在戶外參與救災的志工，或受災後忙於清理家園的居民，更需要特別警覺。
涼、補、心3字訣 守護健康
●涼：保持身體與環境涼爽。建議穿著寬鬆、淺色、透氣的衣服，並盡量待在通風或陰涼處。
●補：隨時補充水分。不要等口渴才喝水，可依流汗量、活動量適度補水。避免高糖、含咖啡因或酒精的飲品，以免加速脫水。
●心：隨時留心自身狀況。若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加快等警訊，務必立即停止活動，移到陰涼處休息，並補充加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若症狀未改善，應立即就醫。
國健署呼籲，參與救災或戶外活動時，切勿忽視身體警訊。中暑不是單純「撐一撐就好」，一旦延誤，恐造成多重器官損傷甚至危及性命。唯有正確補水、保持涼爽，才能平安守護自己，也守護需要協助的災區居民。
