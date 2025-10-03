自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不要深夜進食！5種原因增加罹患糖尿病風險

2025/10/03 12:12

深夜進食會增加罹患第二型糖尿病風險。（擷自X@LoriShemek）

深夜進食會增加罹患第二型糖尿病風險。（擷自X@LoriShemek）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然很多人喜歡在深夜進食，但這其實會增加罹患第二型糖尿病風險。滾動報導（Rolling Out）指出，深夜進食背後共有5種原因令罹患糖尿病風險增加。

第一種原因：胰島素抗性加劇。隨著夜晚臨近，身體對胰島素的反應能力自然會下降。在胰島素敏感性較低的時段進食，胰臟必須更努力地控制血糖水平。久而久之，這種額外壓力會導致胰島素阻抗，而胰島素阻抗是第2型糖尿病的前兆。

第二種原因：葡萄糖代謝速度減慢。深夜進食會導致碳水化合物代謝緩慢。人的消化系統在天黑後很難有效分解和處理糖分，這種代謝減慢會導致葡萄糖在血液中停留的時間超過健康水平允許的時間。

第三種原因：荷爾蒙失調。晚餐會擾亂飢餓激素的微妙平衡，這種荷爾蒙失調不僅會影響第二天的食慾控制，還會影響身體儲存脂肪和處理營養素的方式，造成持續數小時的代謝紊亂。

第四種原因：睡眠品質下降。夜間進食會顯著影響睡眠品質，而睡眠品質不佳會直接影響血糖控制。如果消化系統在睡眠期間保持活躍，就會阻礙有助於調節新陳代謝和荷爾蒙分泌的自然恢復過程。

第五種原因：發炎加劇。在生理上不適合的時期進食會引發全身系統性發炎。這種慢性發炎狀態會加速細胞衰老，並導致胰島素阻抗，從而創造有利於糖尿病發展的生物環境。

