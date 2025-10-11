自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》研究揭6大食物超護心 「這2物」想吃多少吃多少

2025/10/11 08:39

腎臟科醫師江守山表示，飲食攝取水果、蔬菜、豆類、堅果等食物，有助降低罹患心臟病、中風發作的風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食物不僅能維持體力，也與健康息息相關。腎臟科醫師江守山便表示，飲食中攝取水果、蔬菜、豆類、堅果、魚類、全脂乳製品等6種食物，有助維持心血管系統健康，降低罹患心臟病、中風發作的風險。根據國外1項研究指出，這些食物適量攝取更關鍵，尤其蔬菜、水果想吃多少就吃多少，但魚類和全脂乳製品則要少吃一些。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文指出，根據《歐洲心臟雜誌》的公布的1項研究，富含水果、蔬菜、堅果、豆類、魚類和全脂乳製品的飲食與心血管疾病和死亡率較低相關。加拿大麥克馬斯特大學研究人員領導的國際團隊，評估了PURE（前瞻性城鄉流行病學）研究中納入的食品健康品質，並將評級應用於全球5個不同地區的人群，對象涉及245,000名患有和未患心血管疾病（CVD）者。

江守山表示，這是第一批涵蓋歐洲以外發展中國家的全球研究計畫之一，而歐洲則是大多數飲食研究計畫參與者的來源。研究人員之一安德魯門特（Andrew Mente）表示，雖然健康飲食涵蓋所有食物種類很重要，但適量才是關鍵。水果和蔬菜想吃多少就吃多少，但魚類和全脂乳製品則要少吃一些。

此外，門特並說，適量的魚類和全脂乳製品，與降低心血管疾病和死亡風險有關，且適量食用穀物和肉類，也可達到相同的健康效果，只要它們是未精製的全穀物和未加工的肉類。

江守山強調，PURE飲食建議每天吃2-3份水果和蔬菜，2份乳製品和1份堅果。我們也應該每週吃3-4份豆類和2-3份魚，或每天吃1份未經加工的紅肉和1份全穀物。

