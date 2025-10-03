健康網》光復鄉民與志工注意 醫談3大敵人：恐皮膚炎

多數鏟子超人會步行到災區需要幫助的地方。（記者王榮祥攝）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮光復的水災牽動全台的善心；我們看到無數志工挺身而出，無論搭乘台鐵或是自行開車，這些自帶鏟子的熱心民眾投入淤泥清理的第一線，「鏟子超人」成為台灣最美麗的風景。中華民國美容醫學醫學會常務理事宋奉宜提醒，面臨著汙水威脅的志工與災民們，若能理解水災後常見的皮膚問題，就能掌握正確的自我防護方法。

災後皮膚的三大敵人：外傷、感染與刺激

水災後的環境不僅潮濕，各種漂流物甚至溢流垃圾會有木刺、玻璃與礫石等尖銳風險；汙穢的表面更讓病原體感染皮膚的風險大幅上升。理解這些環境因素，你就很容易理解如何避開皮膚傷害：

1.皮膚割傷或刺傷：清理過程中常因碎石、尖銳物或動物叮咬造成擦傷或割傷；這些傷口若未妥善處理，恐怕會有二度感染。

2.感染性疾病：環境中常見的葡萄球菌、鏈球菌；淡海水交界處常見的創傷弧菌（Vibrio vulnificus） 可能導致局部膿腫、蜂窩組織炎甚至壞死性筋膜炎。真菌感染可能出現足癬；動物尿液汙染的水中可能會有鉤端螺旋體（Leptospira），後者會引發紅斑性丘疹。

3非感染性皮膚病：長時間泡在水中會導致浸泡足症（immersion foot）；長期穿戴雨鞋可能造成足部的汗疹（miliaria）、刺激性接觸性皮膚炎。如果手部過度消毒藥水，也有接觸性化學刺激性或乳膠過敏性皮膚炎的可能。

誰的皮膚最容易受傷？

因為皮膚稚嫩粗厚、汙水接觸長短…等許多不同因素，每個人面對水災都有不同的皮膚風險。下列這些族群算是高健康風險的族群，請特別留意：

1.救援人員：鏟子超人長時間接觸汙水，或是曝露於碎片風險，外傷與刺激性皮膚炎風險較高。

2.兒童與長者：兒童皮膚尚未成熟，長者皮膚薄弱且修復力差，都是受損後不容易修復的風險族群。

3.免疫功能低下者：糖尿病、三高或癌症化療患者，因為體內免疫力較差，感染後的傷害風險較高。

4.流離失所的災民：因應臨時避難，多人共居，因為環境擁擠、人際接觸頻繁，皮膚與呼吸傳染性疾病的傳播率會變高。

不少人到花蓮光復鄉災區當「鏟子超人」，隊伍中出現個頭較小的小超人。華民國美容醫學醫學會常務理事宋奉宜提醒，青少年若受傷不易修復。（記者王榮祥攝）

皮膚防護四大準則

災後環境變化迅速，警覺環境變動，同時主動防護就是維護健康的重要關鍵：

1.主動穿戴防護裝備：請務必使用較厚的防水手套、長筒雨靴與長袖衣物，減少皮膚與汙水直接接觸。

2.維持乾燥清潔：任務結束之後，盡早以清水與肥皂輕柔清潔皮膚，保持乾燥。切忌不要過度摩擦，以免增加微小傷口，使黴菌與細菌更容易滋生。

3.有傷口，馬上處理：因為環境較為複雜，如果在整理環境過程中出現傷口，無論傷口如何細小都不要輕忽。請用乾淨清水沖洗並覆蓋敷料，保持無菌狀態。

4.避免長時間浸泡：長時間浸泡會破壞基礎屏障，即便沒有主動傷口，也會被動降低皮膚的防禦能力。請務必遵守輪班休息的規則，讓身心都有時間恢復，才能降低浸潤糜軟，同時避免疏忽的傷害機會。

災後照護的延伸思考：守護社區才能守護個人

除了前述的個人防護，整體環境的衛生也不可忽視。

1.維持乾淨水源與洗手設施的供應，如設置洗手站、分發肥皂與防護用品，就能有效降低皮膚病與腸道疾病的發生率。

2.對於兒童、長者與免疫低下者，更應優先提供專屬避難空間與持續的健康與心理支持。

3.災後持續加強健康教育與防災演練，可以持續提升民眾對皮膚病的認識與應對能力。

