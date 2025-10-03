限制級
病房團圓過中秋 手作掛飾串聯病人、家屬和護理師感情
〔記者楊金城／台南報導〕中秋節象徵著團圓與幸福，但對住院病人來說，卻少了與家人圍坐賞月的溫馨時光。為了讓病人也能在醫院中感受到節慶的喜悅，台南柳營奇美醫院護理師們特別策劃「手作心意傳佳節」關懷活動，陪伴病人DIY手作中秋掛飾，親手創作專屬的中秋小物表達祝福，溫暖病人與家屬的心。
住院而無法在中秋節返家的阿嬤，原本心中充滿遺憾，但在護理師的陪伴下，將彩紙裁剪、黏貼，開心完成屬於自己的中秋掛飾，她雖然不能回家，但將做好的作品交給孫子，就像和他們一起過中秋一樣，成了她與家人最溫暖的連結。
也會在醫院過中秋，無法回家團圓的護理師也很感動和歡喜，感覺自己和同事、病人如回家團圓，這份陪伴也讓她們覺得很幸福。
柳奇護理部部長蕭素秋表示，此次活動是護理師們共同發想的創新嘗試，希望以藝術美學的形式，把節日的溫暖帶進病房，護理不僅是醫療照護，更是心靈的陪伴。中秋節前，醫院透過手作小物活動，以另一種方式串起病人、家屬與護理師之間的情感牽繫，讓佳節氛圍在病房中綻放出不一樣的團圓與溫馨。
