自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

病房團圓過中秋 手作掛飾串聯病人、家屬和護理師感情

2025/10/03 11:25

台南柳營奇美醫院透過手作小物活動，串起病人、家屬與護理師之間的情感牽繫，如中秋團圓。（台南柳營奇美醫院提供）

台南柳營奇美醫院透過手作小物活動，串起病人、家屬與護理師之間的情感牽繫，如中秋團圓。（台南柳營奇美醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕中秋節象徵著團圓與幸福，但對住院病人來說，卻少了與家人圍坐賞月的溫馨時光。為了讓病人也能在醫院中感受到節慶的喜悅，台南柳營奇美醫院護理師們特別策劃「手作心意傳佳節」關懷活動，陪伴病人DIY手作中秋掛飾，親手創作專屬的中秋小物表達祝福，溫暖病人與家屬的心。

住院而無法在中秋節返家的阿嬤，原本心中充滿遺憾，但在護理師的陪伴下，將彩紙裁剪、黏貼，開心完成屬於自己的中秋掛飾，她雖然不能回家，但將做好的作品交給孫子，就像和他們一起過中秋一樣，成了她與家人最溫暖的連結。

也會在醫院過中秋，無法回家團圓的護理師也很感動和歡喜，感覺自己和同事、病人如回家團圓，這份陪伴也讓她們覺得很幸福。

柳奇護理部部長蕭素秋表示，此次活動是護理師們共同發想的創新嘗試，希望以藝術美學的形式，把節日的溫暖帶進病房，護理不僅是醫療照護，更是心靈的陪伴。中秋節前，醫院透過手作小物活動，以另一種方式串起病人、家屬與護理師之間的情感牽繫，讓佳節氛圍在病房中綻放出不一樣的團圓與溫馨。

護理師和阿嬤製作中秋掛飾。（台南柳營奇美醫院提供）

護理師和阿嬤製作中秋掛飾。（台南柳營奇美醫院提供）

手作中秋掛飾。（台南柳營奇美醫院提供）

手作中秋掛飾。（台南柳營奇美醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中