健康網》孕婦感冒後單側耳鳴 竟是鼻咽癌第3期

單側耳鳴，合併耳悶、聽力下降與中耳積水有可能是鼻咽癌最早期的徵兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

1名40歲女性懷孕中期，不慎感冒，就在鼻塞、濃鼻涕與喉嚨痛逐漸好轉後，右耳開始感到悶塞，好像有東西堵住，低頭抬頭時，還會聽見水流聲，與人交談時，會聽不清楚，得側著頭用左耳聽。

患者曾於當地診所就醫，認為可能只是「感冒後遺症」，因擔心用藥影響胎兒，便未再回診。直到產後3個月，右耳開始聽見相當尖銳的嘰嘰聲，好像耳邊有隻蟬在高歌，才再度就醫，接著被轉介至耳鳴門診。

陳建志醫師診治患者。（陳建志提供）。

我發現她的右側耳膜呈現琥珀色，並有液面與氣泡。進一步內視鏡檢查，發現右側鼻咽部位，有1個大腫塊，阻塞後鼻孔，並壓迫耳咽管。切片確診為第3期鼻咽癌，立即接受放射線合併化學治療。

患者的右側耳膜於治療前後比較；右圖為中耳積水消退。（陳建志提供）

這名患者，其實是罹患了「惡性耳鳴症候群（malignant tinnitus syndrome）」，與一般耳鳴不同，起因於惡性腫瘤，若延誤診斷與治療，必定持續惡化，並危及生命。

最常見的就是鼻咽癌，好發於20歲或50歲左右的族群，與EB病毒感染高度相關。初期症狀並不明顯，隨著腫瘤增大，壓迫耳咽管，導致中耳積水，引起傳導性聽力障礙。腦幹為了補償聽力缺損，減少對內耳聽覺訊號傳入的抑制，產生代償性耳鳴。

早期診斷與即時治療，是治癒鼻咽癌的關鍵，以放射線治療為主，若病程進展到第3期以上，需合併化學治療。該名患者在接受治療後，腫瘤縮小，中耳積水消退，耳膜恢復正常，連耳鳴也完全消失。

患者的鼻咽部治療前後；右圖為鼻咽腫瘤消失。（陳建志提供）

隨著醫療進步，多數鼻咽癌已能早期發現，鮮少等到頸部腫塊、流鼻血或複視才就醫。單側耳鳴，合併耳悶、聽力下降與中耳積水，反而是最早期的徵兆，切勿誤認為「慢性感冒」、聽力老化或自律神經失調。

許多耳鳴患者，因情緒與睡眠問題而輕忽警訊，若未能及時接受內視鏡檢查，恐延誤重大疾病。唯有正確認識耳鳴背後的病因，才能對症治療，避免憾事發生，還能保住性命。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

