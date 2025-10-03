自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄小港醫院研發超微創肋骨骨折術 獲CWIS亞洲首家合作認證

2025/10/03 09:50

骨科醫師盧康樂獲國際胸腔外傷醫學會邀請，示範超微創肋骨骨折固定手術技術。（小港醫院提供）

骨科醫師盧康樂獲國際胸腔外傷醫學會邀請，示範超微創肋骨骨折固定手術技術。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄小港醫院自主研發「超微創肋骨骨折固定手術」獲國際醫療肯定，團隊今年正式成為CWIS國際胸腔外傷醫學會亞洲第1間認證合作中心，象徵台灣胸腔外傷醫療水準已站上國際舞台。

國際胸腔外傷醫學會是由全球胸腔外科、外傷外科、骨科醫師以及相關醫療專業人員所組成，以提升胸腔外傷治療品質與照護為使命，獲得認證的醫院代表已達國際標準，並能與全球頂尖醫療中心同步合作。

小港醫院團隊自主研發「超微創肋骨骨折固定手術」，僅需3-5公分小切口即可1次固定多達5根肋骨骨折，不僅優於傳統需15公分以上切口的手術方式，也突破了一般「微創手術」的定義，優勢在於縮小傷口、降低疼痛與感染風險，兼顧美觀及安全，並大幅縮短術後恢復時間。

小港醫院胸腔外科醫師蔡東霖表示，這項手術特別適用於連枷胸患者，以及3根以上肋骨骨折合併呼吸困難與劇烈疼痛者，能有效改善呼吸功能與疼痛控制，縮短病程並降低併發症。

術式主要源於蔡東霖與骨科醫師盧康樂成立「胸腔暨肋骨骨折整合門診」，由雙專科醫師同診提供完整評估與治療建議，同時整合多專科資源，建立標準化照護，病人平均住院僅 7 天、手術傷口縮小至 4 公分內，治療成效與病人滿意度高。

團隊至今累計百位病人及破千根肋骨固定的豐富經驗，盧康樂亦獲邀擔任 CWIS「肋骨骨折進階手術課程」教學指導醫師，將創新技術分享給來自歐美與亞洲各國的胸腔外傷專科醫師。

小港醫院超微創肋骨骨折團隊，今年榮獲CWIS國際胸腔外傷醫學會肯定，正式成為亞洲第一間 CWIS 認證合作中心。（小港醫院提供）

小港醫院超微創肋骨骨折團隊，今年榮獲CWIS國際胸腔外傷醫學會肯定，正式成為亞洲第一間 CWIS 認證合作中心。（小港醫院提供）

小港醫院「胸腔暨肋骨骨折整合門診」提供雙專科醫師的完整評估與治療建議，並獲國際肯定。（小港醫院提供）

小港醫院「胸腔暨肋骨骨折整合門診」提供雙專科醫師的完整評估與治療建議，並獲國際肯定。（小港醫院提供）

