中秋佳節聚餐多 營養師提醒留意「隱藏高鈉」陷阱

徐瑞昀建議蔬食燒烤會採用多種蔬菜搭配黃豆製品，相對能攝取更多的膳食纖維與優質蛋白質。（台北慈濟醫提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕根據衛生福利部建議，成人每日鈉攝取量應低於2400毫克，相當於6公克食鹽，市售烤醬、各式加工食品是隱藏的高鈉來源，若沒有留意使用份量，一場中秋燒烤聚會可能攝取到高於一餐數倍的鈉；過量的鈉不僅會造成人體水腫，更可能增加高血壓、心血管疾病及腎臟疾病風險，台北慈濟醫院營養師徐瑞昀分享低鈉燒烤秘訣，讓民眾享受佳節美食兼顧身體健康。

徐瑞昀表示，燒烤時許多民眾偏好甜不辣、丸子等加工食品，但此類食品往往是「高鈉炸彈」，以近年因韓國燒烤盛行而使民眾熱愛的起司沾醬為例，3湯匙起司醬約0.5g鹽量，再配上燒烤肉片夾土司、香腸等，就攝取將近6公克的鹽，已達一日建議鹽量，高鹽飲食造成身體水分滯留，進而增加心臟負荷、提升心血管疾病與高血壓的發生風險。

請繼續往下閱讀...

徐瑞昀強調，一般民眾要注意鈉攝取量，對於已有高血壓或心臟病史的族群，更需特別避免重口味飲食，若這些高風險族群未能控制鈉攝取，恐導致血壓升高、心臟負荷增加，可能增加中風或心肌梗塞發生風險。此外，腎臟疾病患者、長者與孩童，也同樣需要注意鈉的攝取量，以避免對健康造成長遠影響。

徐瑞昀建議，民眾在燒烤聚會時可以改用檸檬汁或薑、黑胡椒和芹菜等天然辛香料，降低鈉含量，提升食材風味，如果希望吃得更沒負擔，可以選擇蔬食燒烤取代肉類，她進一步說明，蔬食燒烤會採用多種蔬菜搭配黃豆製品，仍須避免攝取過多已調味植物肉或高油的百頁豆腐等加工食品，相對能攝取更多的膳食纖維與優質蛋白質。

台北慈濟醫院營養師徐瑞昀。（台北慈濟醫院提供）

