健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

烤肉配酒恐成胰臟殺手 醫籲留意中秋3大警訊

2025/10/03 09:54

醫師建議中秋節吃烤肉，可以搭配蔬菜食用。（記者張軒哲攝）

醫師建議中秋節吃烤肉，可以搭配蔬菜食用。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中秋節將至，親友團聚，少不了烤肉配酒的組合，多數人以為節日飲食主要考驗的是腸胃，但其實胰臟也在默默承受壓力。光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊宗勲醫師表示，臨床曾收治過因飲酒過量引發急性胰臟炎的患者，導致上腹劇烈疼痛、噁心，甚至痛到冒冷汗，節日若大量飲酒，再加上烤肉油膩、月餅高糖等警訊，恐讓胰臟默默承受「三重負擔」，幾乎就是地獄套餐。

急性胰臟炎的典型症狀包括上腹劇烈疼痛、噁心、嘔吐，通常疼痛會放射到背部，楊宗勲提醒，高危險群須特別留意，尤其是膽結石、三高（高血壓、高血脂、高血糖）、肥胖或長期飲酒習慣者，當大量油膩食物搭配酒精，將刺激胰臟分泌消化酵素，甚至引起酵素攻擊自身胰臟組織，造成急性發炎。

光田醫院營養師林淑雯表示，胰臟本身負責分泌消化酵素與胰島素，若長期承受油膩飲食與酒精刺激，將增加胰臟負擔，甚至誘發胰臟發炎或血糖失衡。她建議，中秋聚餐可掌握「三少一多」原則─少油、少鹽、少糖，多蔬果；烤肉時選擇去皮或去油的肉類，並搭配高纖蔬菜，避免胰臟過度分泌消化酵素；飲品則以白開水或無糖茶取代酒精與含糖飲料，才能減輕胰臟與代謝系統的壓力。

至於節慶常見的月餅雖然應景，但糖分含量高，攝取過量可能導致血糖升高或腸胃不適，建議月餅淺嚐即止，一次一小塊即可才能守住健康。

楊宗勲呼籲，若在聚餐後出現持續腹痛、噁心嘔吐或發燒等症狀，也務必提高警覺，應及早就醫檢查，避免延誤治療。

營養師建議月餅淺嚐即止，一次一小塊即可才能守住健康。（記者張軒哲攝）

營養師建議月餅淺嚐即止，一次一小塊即可才能守住健康。（記者張軒哲攝）

光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊宗勲醫師表示，節日若大量飲酒，再加上烤肉油膩、月餅高糖等警訊，恐讓胰臟默默承受「三重負擔」。（記者張軒哲攝）

光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊宗勲醫師表示，節日若大量飲酒，再加上烤肉油膩、月餅高糖等警訊，恐讓胰臟默默承受「三重負擔」。（記者張軒哲攝）

