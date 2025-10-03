自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腿抽筋別輕忽 百萬網紅醫曝7成因恐藏癌症

2025/10/03 16:25

腿抽筋背後可能潛藏7大成因，從缺鹽、缺電解質，到血栓甚至癌症警訊，千萬別掉以輕心；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

腿抽筋背後可能潛藏7大成因，從缺鹽、缺電解質，到血栓甚至癌症警訊，千萬別掉以輕心；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都曾有半夜發生腿抽筋痛醒的經驗，或在運動後，突然小腿抽痛難耐。美國百萬網紅家庭醫師肯．貝瑞（Ken Berry）指出，腿抽筋背後可能潛藏7大成因，從缺鹽、缺電解質，到血栓甚至癌症警訊，千萬別掉以輕心

美國百萬網紅家庭醫師肯．貝瑞在社群平台「Ken D Berry MD」中分享影片「腿部抽筋：7個原因和7種治療方法」，吸引517萬人次觀賞。

他指出，數百萬人飽受腿部抽筋的困擾，有些人發作頻率很低，但有些人則幾乎每天都會發作。許多人誤以為腿部抽筋只是生活的一部分，但事實並非如此。因為最常見的原因其實沒有那麼危險，但最不常見的原因可能非常非常危險，如果有需要，應就醫檢查，以免小病變大病。

鹽分不足 誤信「少鹽才健康」

肯．貝瑞指出，最常見的原因是飲食中鹽分不足。過去數十年醫界常提醒「少鹽護心」，但他認為過度限鹽反而讓抽筋更常發生。他強調，人體和所有哺乳動物一樣需要鹽分，不需害怕鹽，關鍵是攝取「真正的鹽」，也就是避免含添加劑或來自受污染海洋的鹽，選擇天然來源較佳。

電解質缺乏 鎂、鉀、鈣都重要

第2個原因是電解質不足，尤其是缺鎂、鉀與鈣。現代人普遍缺鎂和鉀，若不足，肌肉細胞就無法正常收縮或放鬆。他建議可透過多吃深色蔬菜、帶骨小魚（沙丁魚、鯷魚）補鈣，並從紅肉、海鮮獲得花生四烯酸，幫助鈣進入肌肉細胞，降低抽筋機率。

吃小魚乾補鈣，可降低抽筋機率。（圖擷取自photoAC）

吃小魚乾補鈣，可降低抽筋機率。（圖擷取自photoAC）

過度勞累 突然劇烈運動惹禍

第3個原因是暫時性過度使用肌肉。肯．貝瑞說明，平時久坐不動的人突然去健行數小時，隔天容易出現抽筋。這類抽筋雖然不危險，但提醒民眾要保持規律運動，讓肌肉適應，才能降低發作。

藥物副作用 降膽固醇、抗生素都可能

第4個原因是來自藥物。包括降膽固醇的「史他汀類」（Statin）、骨鬆治療藥、雌激素藥物、非類固醇消炎藥、鈣通道阻滯劑，甚至部分抗生素、抗憂鬱藥，都可能導致肌肉疼痛或抽筋。

肯．貝瑞提醒，若懷疑藥物造成抽筋，應與醫師討論替代方案或調整劑量，勿自行停藥。

降膽固醇的「史他汀類」（Statin）、骨鬆治療藥、雌激素藥物、非類固醇消炎藥、鈣通道阻滯劑，甚至部分抗生素、抗憂鬱藥，都可能導致肌肉疼痛或抽筋；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

降膽固醇的「史他汀類」（Statin）、骨鬆治療藥、雌激素藥物、非類固醇消炎藥、鈣通道阻滯劑，甚至部分抗生素、抗憂鬱藥，都可能導致肌肉疼痛或抽筋；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

深靜脈血栓 單側腿抽筋要警覺

第5個原因是腿部深靜脈血栓（DVT）。特徵是僅一側腿出現持續抽筋，走路時愈嚴重。若不處理，可能引發肺栓塞，後果嚴重。

他呼籲，出現單側反覆抽筋應立即就醫，透過靜脈超音波檢查，排除血栓。

動脈阻塞 糖尿病、抽菸者高風險

第6個原因是腿部動脈阻塞，常見於長期糖尿病、吸菸、高血壓患者。血流受阻，導致肌肉缺血而抽筋。嚴重者可能出現夜間抽筋，甚至增加截肢風險。貝瑞提醒，若懷疑動脈阻塞，醫師可安排踝肱指數（ABI）、超音波或血管攝影檢查。

罕見但危險 癌症、肝病、自體免疫疾病

第7個是最罕見卻最危險的原因是癌症或肝硬化等疾病。這些疾病會干擾電解質代謝，引起抽筋。此外，腰椎狹窄也可能導致腿部痙攣。

他提醒，若前述第1到6個常見原因排除後，仍反覆抽筋，務必就醫檢查。

醫籲反覆抽筋  應就醫檢查

肯．貝瑞強調，多數抽筋只是飲食或生活習慣問題，但若症狀持續、單側發生或伴隨腫脹疼痛，就必須謹慎看待。醫師可透過抽血、超音波或影像學檢查釐清原因。

他也建議，日常保養可從均衡飲食、補充電解質、規律運動、避免過度用藥做起，才能遠離腿部抽筋困擾。

