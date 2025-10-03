自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》每10人就有1人陷憂鬱！ 心理師授6招走出低潮

2025/10/03 10:55

憂鬱的表現型態包括：容易煩躁、疲倦、缺乏動力，甚至有「微笑型憂鬱」，也就是外表看似正常，但內心卻暗自低落；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

憂鬱的表現型態包括：容易煩躁、疲倦、缺乏動力，甚至有「微笑型憂鬱」，也就是外表看似正常，但內心卻暗自低落；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕憂鬱症已成現代人不可忽視的心理危機。根據衛福部調查，國內12歲以上人口約每10人就有1人出現憂鬱症狀，世界衛生組織更預估2030年憂鬱症將超越癌症，成為人類失能的第一大健康殺手。國泰綜合醫院精神科臨床心理師許峻維提醒，當情緒困擾超過2週，務必尋求專業協助；同時也公開6招自救方法，包括「先動起來」、「提升控制感」、「規律運動」等，幫助民眾走出低潮。

許峻維指出，憂鬱的表現型態包括：容易煩躁、疲倦、缺乏動力，甚至有「微笑型憂鬱」，也就是外表看似正常，但內心卻暗自低落。長時間下來，患者可能失去愉悅感、注意力下降、覺得自己沒有價值，甚至萌生自傷或自殺想法，伴隨食慾不振與睡眠品質惡化。這些症狀若持續超過兩週，就應正視並尋求專業協助。

科技便利反成憂鬱壓力源

現代人為何更容易陷入憂鬱？許峻維分析，科技帶來資訊的立即性與便利，看似減少生活困難，卻間接剝奪了慢活與彈性，反而放大比較心態，導致「隨時追趕」的焦慮。

此外，手機遊戲、交友軟體雖能打發時間，卻削弱人們培養人際技巧與問題解決能力。近年AI崛起，更讓部分人覺得「存在意義被壓縮」，無形中增加心理壓力，憂鬱人口恐持續上升。

情緒與情緒困擾的差別

「情緒本身並不是壞事。」許峻維說，悲傷能讓人更謹慎，憤怒能激發勇氣，焦慮能提醒自己做好準備，開心則能增加創造力，情緒替生活增添色彩。但若情緒已與情境脫節，症狀持續兩週以上、佔據一天大部分時間，甚至讓周遭人覺得「你變了」、影響交友或工作表現，那就不再是單純情緒，而是「情緒困擾」，應該立即尋求身心科或心理師協助。

當情緒困擾超過2週，務必尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

當情緒困擾超過2週，務必尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

專家公開6大自救方法

許峻維建議，當陷入低潮時，可以嘗試以下6個方式：

●先動起來：將興趣活動拆解成小動作（如走去買咖啡、用湯匙吃布丁），完成後立即獎勵自己。

●提升控制感：安排中等難度任務（如整理房間、閱讀幾頁書），靠自己完成後給予獎勵。

●刺激快樂荷爾蒙：回顧合照、看感動影片、與親友擁抱或眼神接觸。

●呼吸放鬆：練習閉氣至20秒，啟動副交感神經，有助緩解疲倦與焦躁。

●規律運動：每週至少30分鐘中強度有氧運動（快走、慢跑、伸展操），可增加腦內啡與腦部血氧。

●尋求專業協助：包括1925安心專線、1980張老師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中