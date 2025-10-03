健康網》每10人就有1人陷憂鬱！ 心理師授6招走出低潮

憂鬱的表現型態包括：容易煩躁、疲倦、缺乏動力，甚至有「微笑型憂鬱」，也就是外表看似正常，但內心卻暗自低落；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕憂鬱症已成現代人不可忽視的心理危機。根據衛福部調查，國內12歲以上人口約每10人就有1人出現憂鬱症狀，世界衛生組織更預估2030年憂鬱症將超越癌症，成為人類失能的第一大健康殺手。國泰綜合醫院精神科臨床心理師許峻維提醒，當情緒困擾超過2週，務必尋求專業協助；同時也公開6招自救方法，包括「先動起來」、「提升控制感」、「規律運動」等，幫助民眾走出低潮。

許峻維指出，憂鬱的表現型態包括：容易煩躁、疲倦、缺乏動力，甚至有「微笑型憂鬱」，也就是外表看似正常，但內心卻暗自低落。長時間下來，患者可能失去愉悅感、注意力下降、覺得自己沒有價值，甚至萌生自傷或自殺想法，伴隨食慾不振與睡眠品質惡化。這些症狀若持續超過兩週，就應正視並尋求專業協助。

科技便利反成憂鬱壓力源

現代人為何更容易陷入憂鬱？許峻維分析，科技帶來資訊的立即性與便利，看似減少生活困難，卻間接剝奪了慢活與彈性，反而放大比較心態，導致「隨時追趕」的焦慮。

此外，手機遊戲、交友軟體雖能打發時間，卻削弱人們培養人際技巧與問題解決能力。近年AI崛起，更讓部分人覺得「存在意義被壓縮」，無形中增加心理壓力，憂鬱人口恐持續上升。

情緒與情緒困擾的差別

「情緒本身並不是壞事。」許峻維說，悲傷能讓人更謹慎，憤怒能激發勇氣，焦慮能提醒自己做好準備，開心則能增加創造力，情緒替生活增添色彩。但若情緒已與情境脫節，症狀持續兩週以上、佔據一天大部分時間，甚至讓周遭人覺得「你變了」、影響交友或工作表現，那就不再是單純情緒，而是「情緒困擾」，應該立即尋求身心科或心理師協助。

當情緒困擾超過2週，務必尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

專家公開6大自救方法

許峻維建議，當陷入低潮時，可以嘗試以下6個方式：

●先動起來：將興趣活動拆解成小動作（如走去買咖啡、用湯匙吃布丁），完成後立即獎勵自己。

●提升控制感：安排中等難度任務（如整理房間、閱讀幾頁書），靠自己完成後給予獎勵。

●刺激快樂荷爾蒙：回顧合照、看感動影片、與親友擁抱或眼神接觸。

●呼吸放鬆：練習閉氣至20秒，啟動副交感神經，有助緩解疲倦與焦躁。

●規律運動：每週至少30分鐘中強度有氧運動（快走、慢跑、伸展操），可增加腦內啡與腦部血氧。

●尋求專業協助：包括1925安心專線、1980張老師。

