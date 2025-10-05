自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》菱角排鈉去水腫 保存方式1次看

2025/10/05 19:26

營養師李婉萍提醒，菱角富含鉀離子及多種維生素礦物質，有助排鈉去水腫，強壯肌肉與皮膚抵抗力，是秋季養生的好選擇。（資料照）

營養師李婉萍提醒，菱角富含鉀離子及多種維生素礦物質，有助排鈉去水腫，強壯肌肉與皮膚抵抗力，是秋季養生的好選擇。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕菱角不只是秋冬零食，更是營養小幫手！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，二角菱果實口感鬆綿、四角菱爽脆，挑選時可注意重量、外殼硬挺與中間飽滿度；帶殼冷藏、去殼冷凍能延長保存。營養師李婉萍提醒，菱角富含鉀離子及多種維生素礦物質，有助排鈉去水腫，強壯肌肉與皮膚抵抗力，是秋季養生的好選擇。

●二角菱：果實有兩個角，秋冬成熟，產季9-11月。以帶殼或撥殼取仁販售，成熟果實口感較鬆綿。

●四角菱：果實有四個角，夏天成熟，產季5-9月。四角菱以人工剝殼取仁販售。菱角肉的口感較爽脆。

挑選方法

1.拿起來有重量。

2.外殼硬挺。

3.按壓菱角中間飽滿。

4.聞起來無酸味。

保存秘訣

●帶殼：以塑膠袋不密封，冷藏約一週。

●去殼：保鮮袋密封，冷凍保存一個月。

李婉萍於臉書專頁指出，菱角富含鉀離子，可以幫助排出鈉離子，水腫時可以吃。以100g做計算，熟菱角含426mg鉀，還有多種維生素與礦物質，可以強壯肌肉細胞與皮膚的抵抗力。

