健康網》近3旬年輕族無症狀 竟確診大腸癌 醫提醒4警訊

大腸癌越來越年輕化，專家呼籲年輕族群要注意便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌越來越年輕化，胃腸肝膽科醫師陳保中在臉書「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」中分享，替只有28歲的病人做大腸鏡，原本只是順便檢查，事前沒有任何症狀，結果居然確診是大腸癌。他藉此提醒，大腸癌不是年長者才會得到，呼籲年輕族群要注意便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都是警訊。

大腸癌在20年間向來是國人前3大癌症發生的疾病之一，讓民眾聞之色變的原因就在，癌症發生時悄然無息，等到察覺異狀時都已經是晚期的病況。

當時這位只有確診大腸癌的28歲的病人在陳保中告知他時，年輕人沉默了很久，眼神裡除了震驚，還有一種「怎麼可能是我」的無助。

陳保中接著說，很多人覺得大腸癌是5、60歲以後才會遇到的事，但近幾年，年輕患者越來越多。更可怕的是，早期幾乎沒有明顯症狀，有時只是偶爾大便帶血、排便習慣改變，或體重悄悄下降，就被當作痔瘡、腸胃炎拖了好幾個月。

三總大腸直腸外科醫師林子喬則藉由這個案例呼籲民眾，如果有便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都要提高警覺。大腸癌不是只有中老年人才會遇到，年輕人也可能罹病。

