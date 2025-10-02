自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》近3旬年輕族無症狀 竟確診大腸癌 醫提醒4警訊

2025/10/02 21:05

大腸癌越來越年輕化，專家呼籲年輕族群要注意便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

大腸癌越來越年輕化，專家呼籲年輕族群要注意便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌越來越年輕化，胃腸肝膽科醫師陳保中在臉書「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」中分享，替只有28歲的病人做大腸鏡，原本只是順便檢查，事前沒有任何症狀，結果居然確診是大腸癌。他藉此提醒，大腸癌不是年長者才會得到，呼籲年輕族群要注意便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都是警訊。

大腸癌在20年間向來是國人前3大癌症發生的疾病之一，讓民眾聞之色變的原因就在，癌症發生時悄然無息，等到察覺異狀時都已經是晚期的病況。

當時這位只有確診大腸癌的28歲的病人在陳保中告知他時，年輕人沉默了很久，眼神裡除了震驚，還有一種「怎麼可能是我」的無助。

陳保中接著說，很多人覺得大腸癌是5、60歲以後才會遇到的事，但近幾年，年輕患者越來越多。更可怕的是，早期幾乎沒有明顯症狀，有時只是偶爾大便帶血、排便習慣改變，或體重悄悄下降，就被當作痔瘡、腸胃炎拖了好幾個月。

三總大腸直腸外科醫師林子喬則藉由這個案例呼籲民眾，如果有便血、排便習慣改變、長期便秘，或是不明原因體重下降，都要提高警覺。大腸癌不是只有中老年人才會遇到，年輕人也可能罹病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中