健康網》中秋烤肉熱量攻略 海鮮類「它」比牛小排高

海鮮多半熱量低於紅肉，但也有例外，例如鯖魚熱量偏高，一尾約750大卡，肉類則以牛小排熱量最高，每200克約650大卡。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節快到了，除了餐廳燒肉吃到飽，也有不少人會自己去超市採買食物回家烤。好食課營養師於臉書整理出「超市烤肉採買攻略」，把肉類、海鮮熱量一次攤開，挑對食材才不怕熱量失控！海鮮多半熱量低於紅肉，但也有例外，例如鯖魚熱量偏高，一尾約750大卡。醬料每刷一次約+5 kcal！如果想吃得清爽，可以改成烤好後淋檸檬汁、撒胡椒鹽或辣椒粉提味。

肉類部分，以牛小排熱量最高，每200克約650大卡；去骨雞腿排180克約450大卡；板腱牛排200克約330大卡。串類與小份量肉品熱量則相對較低，如五花肉串40克約150大卡、香腸40克約140大卡、羊小排一根40克約105大卡、豬梅花蘆筍捲60克約75大卡。

以下熱量以市售常見份量呈現，未特別標注者皆以可食重量（已去骨）計算。



肉類熱量排行

●牛小排（200g）650 kcal。

●去骨雞腿排（180g）450 kcal。

●板腱牛排（200g）330 kcal。

●戰斧豬排（200g／可食約120g）260 kcal。

●里肌豬排（100g）175 kcal。

●五花肉串（40g）150 kcal。

●香腸（40g）140 kcal。

●羊小排（一根可食約40g）105 kcal。

●豬梅花蘆筍捲（60g）75 kcal。

●翅腿（一支70g／可食約30g）65 kcal。

●雞翅（一支35g／可食約20g）45 kcal。

●雞軟骨（15g）15 kcal。

好食課營養師於臉書整理出「超市烤肉採買攻略」。（圖取自好食課臉書）

海鮮熱量多半低於紅肉，但也有例外。鯖魚一尾360克（可食約180克）約750大卡，是海鮮中熱量最高的；秋刀魚150克（可食約85克）約235大卡。熱量相對低的有：蛤蜊絲瓜160克約55大卡；柳葉魚25克（可食約20克）約21大卡；大白蝦、生蠔各25克約15大卡，干貝20克約11大卡。

海鮮熱量排行

●鯖魚（一尾360g／可食約180g）750 kcal。

●秋刀魚（一尾150g／可食約85g）235 kcal。

●香魚（一尾150g／可食約80g）130 kcal。

●鯛魚下巴（50g）125 kcal。

●烤魷魚（160g）115 kcal。

好食課營養師指出，烤魷魚（160g）約115 kcal。（資料照）

●中卷（一隻150g／可食約130g）95 kcal。

●蛤蜊絲瓜（一份約160g）55 kcal。柳葉魚（一條25g／可食約20g）21 kcal。

●大白蝦（一隻25g／可食約15g）15 kcal。

●生蠔（25g）15 kcal。

●干貝（20g）11 kcal。

營養師提醒，醬料每刷一次約+5 kcal！如果想吃得清爽，可以改成烤好後淋檸檬汁、撒胡椒鹽或辣椒粉提味。同重量下建議優先選擇如里肌豬排、板腱牛排等較低脂部位，再搭配蔬菜一起烤，不僅減熱量也能促進腸道蠕動～

