健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸鏡檢查越年輕越好？ 醫：「風險」與「症狀」才關鍵

2025/10/02 19:43

大腸鏡檢查要越年輕做越適合嗎？胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，不只看年齡，最重要的是看「風險」與「症狀」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌有年輕化的趨勢，促使很多健康意識較強的年輕人察覺身體有異時，會很有警覺地提早諮詢醫師。因此民眾不禁好奇，大腸鏡檢查應該要越年輕做越適合嗎？胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，大腸鏡檢查不只看年齡，最重要的是看「風險」與「症狀」。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，最近有些年輕一點的病人來求診，通常症狀輕微會被他勸退，或者是考慮先用飲食與藥物調整看看，真的無法改善才會安排檢查。是不是一定要年紀到才需要檢查？答案是否定的。

大腸鏡檢查不只看年齡 更要看風險

吳宗勤說明，大腸癌近年來有年輕化的趨勢，雖然各國衛生單位都有針對一般風險族群建議的篩檢起始年齡，例如，台灣目前提供45至74歲民眾每2年一次的糞便潛血檢查，根據他的臨床經驗，當個人情況、生活習慣或症狀出現變化時，檢查的時機點必須彈性調整，絕不能只憑年齡一概而論。

吳宗勤接著說，大腸瘜肉是未來演變成大腸癌的元凶，越早發現並切除瘜肉，就能越有效地預防癌症，雖然年齡與瘜肉的發生率成正比，但年輕人出現症狀時，也可能會有風險。

吳宗勤藉著案例分析：

●案例1：27歲男性，職場篩檢意外發現

背景：27歲男性，長期外食的肉食主義者，在公司健康檢查中，糞便潛血檢查（FIT）呈陽性，進一步大腸鏡檢查發現瘜肉。

啟示：這個案例說明了年輕人並非百分之百安全。雖然他可能沒有明顯症狀，但瘜肉已經存在並造成出血。這強調了早期、主動篩檢的重要性，特別是對於有家族病史或其他高風險因素的年輕族群，更應在標準年齡前提早考慮檢查。

●案例2：32歲，症狀導向的風險提示

背景：32歲，抽菸，有慢性腹瀉的困擾，因為老婆覺得他風險高，被抓來診間，檢查發現瘜肉和多發性的憩室。

啟示：症狀是身體發出的重要警訊。腹瀉、便秘、排便習慣改變、血便等持續或反覆出現的腸道症狀，如果症狀反覆或加重，就屬於接受大腸鏡檢查的理由，而不受限於年齡。

此外，不良的生活與飲食習慣（如長期外食、高油低纖）是已知風險因素，也應促使這類族群提高警覺。

45歲可開始接受大腸鏡檢查

吳宗勤表示，一般風險族群最好從45-50歲開始。台灣衛生福利部指引，目前建議45歲以上民眾每2年進行1次糞便潛血檢查（FIT），若結果陽性則應做大腸鏡確診。高風險族群視情況提早，包括：一等親有大腸癌病史、曾發現腺瘤性瘜肉、患有遺傳性腸道瘜肉症等。

吳宗勤強調，一旦出現以下任何「警示症狀」，包括持續數週的排便習慣改變（例如：突然持續便秘或腹瀉）糞便中帶血（無論是鮮紅色或黑色）、不明原因的體重減輕、持續的腹部不適（腹痛、腹脹、絞痛）、經常感到排便排不乾淨，以及不明原因的貧血（尤其男性）等，都應立即就醫，由醫師判斷是否需要進行大腸鏡檢查。

