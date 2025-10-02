秋冬防疫高峰期 桃市社區及大型接種站方便民眾施打

桃市府衛生局於桃園區中正光興市民活動中心舉辦「左流右新一起來·健康防護最實在」疫苗宣導會，呼籲符合資格的市民儘早施打疫苗。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕秋冬季節為呼吸道傳染病的高峰期，為降低重症與死亡風險，今年度公費流感及新冠疫苗已自10月1日起開打，桃市府衛生局於桃園區中正光興市民活動中心舉辦「左流右新一起來·健康防護最實在」疫苗宣導會，呼籲符合資格的市民儘早完成接種疫苗，除了衛生所與合約院所，設有社區接種站及假日大型接種站，平均每2、3個里就有1站，桃園市516里市民皆可就近施打，可至衛生局官網查詢。

市長張善政表示，自今年10月1日起推動「左流右新」方案，建議長輩同時接種流感與新冠疫苗，以提升雙重防護，而市府已於全市516里設置接種據點，並於假日加開大型接種站，方便市民就近施打，50歲以上市民若完成2劑接種，明年即可獲得帶狀皰疹疫苗接種資格。

桃市府衛生局與合約院所，設有社區接種站及假日大型接種站，平均每2、3個里就有1站，方便市民儘早完成疫苗接種。（桃市府提供）

衛生局官員表示，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧或服務等機構的受照顧者及所屬工作人員、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員及居家托育人員、6個月內嬰兒之父母、滿6個月以上嬰幼兒、具有潛在疾病與高風險對象包含高風險慢性病人、BMI≧卅者、罕見疾病及重大傷病患者，以及國小至高中職／五專1至3年級學生、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段則自11月1日起，擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

