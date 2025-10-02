桃園市本土登革熱再添2個案 居住龜山兔坑且曾與首例確診個案接觸

桃園市本土登革熱再添2例，衛生局呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市本土登革熱確診案例再添2例，桃市府衛生局表示，2個案為同一家戶60多歲男性與70多歲女性，居住或活動於龜山區兔坑里，經調查個案與桃園市第1例桃園區文中里個案，曾共同出入同一宮廟，研判與該場域有關聯性，為同一群聚事件，桃園市目前已累積6例本土登革熱確診個案，集中在桃園、龜山區。

衛生局表示，為防堵疫情擴散，預計3日（週五）完成個案住家及其常去足跡周邊100公尺家戶內噴藥，以及200公尺範圍戶外噴藥，同時加強病媒蚊密度控制，並進行周邊鄰里擴大採檢作業，特別呼籲民眾，應配合主管機關防疫工作，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

衛生局也提醒，登革熱主要經由病媒蚊叮咬傳染，蚊蟲活動高峰期常在白天，請市民務必落實「巡、倒、清、刷」4步驟，定期檢查住家與戶外環境是否有積水容器，並將花盆底盤、瓶罐、帆布凹陷處或廢輪胎等積水清除，避免成為病媒蚊孳生地。

此外，若出現發燒、頭痛、眼窩痛、關節肌肉酸痛、皮疹或出血點等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知活動地點，或是否曾至登革熱流行區，以利醫師診斷及通報，市民朋友也可攜帶健保卡至桃園市合作診所接受登革熱快篩，相關院所名單可至桃市府衛生局網站查詢。

