自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園市本土登革熱再添2個案 居住龜山兔坑且曾與首例確診個案接觸

2025/10/02 19:02

桃園市本土登革熱再添2例，衛生局呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟。（衛生局提供）

桃園市本土登革熱再添2例，衛生局呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市本土登革熱確診案例再添2例，桃市府衛生局表示，2個案為同一家戶60多歲男性與70多歲女性，居住或活動於龜山區兔坑里，經調查個案與桃園市第1例桃園區文中里個案，曾共同出入同一宮廟，研判與該場域有關聯性，為同一群聚事件，桃園市目前已累積6例本土登革熱確診個案，集中在桃園、龜山區。

衛生局表示，為防堵疫情擴散，預計3日（週五）完成個案住家及其常去足跡周邊100公尺家戶內噴藥，以及200公尺範圍戶外噴藥，同時加強病媒蚊密度控制，並進行周邊鄰里擴大採檢作業，特別呼籲民眾，應配合主管機關防疫工作，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

衛生局也提醒，登革熱主要經由病媒蚊叮咬傳染，蚊蟲活動高峰期常在白天，請市民務必落實「巡、倒、清、刷」4步驟，定期檢查住家與戶外環境是否有積水容器，並將花盆底盤、瓶罐、帆布凹陷處或廢輪胎等積水清除，避免成為病媒蚊孳生地。

此外，若出現發燒、頭痛、眼窩痛、關節肌肉酸痛、皮疹或出血點等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知活動地點，或是否曾至登革熱流行區，以利醫師診斷及通報，市民朋友也可攜帶健保卡至桃園市合作診所接受登革熱快篩，相關院所名單可至桃市府衛生局網站查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中