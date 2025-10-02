自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》壓力山大？ 千萬網紅：雙手這樣做60秒 開啟自癒力！

2025/10/02 19:03

現代人壓力大，專家指出，不妨試試藉由雙手的祈禱手勢壓掌法，有助釋放壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人壓力大，專家指出，不妨試試藉由雙手的祈禱手勢壓掌法，有助釋放壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾在壓力大、失眠或心情低落時，只想有個方法來幫助放鬆？美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）分享簡單的動作「祈禱手勢壓掌法」，雙手合十，每天短短60秒，可以幫助平靜心情、降低壓力、改善睡眠，有助於促進身體修復。

許多人以為雙手合十這個動作，只是祈禱或冥想的姿勢。然而，艾倫．曼德爾指出，這個姿勢其實藏著一個神經系統的「開關」。當雙手掌心合攏時，不只是手指相觸，而是用力壓緊拇指下方的掌心隆起的大魚際（thenar eminence），以及下方的腕骨（carpal bones）。持續按壓60秒以上，就能刺激手掌中大量的機械感受器，這些神經末梢會將訊號傳到脊髓，再傳送至大腦。

他接著說，當神經訊號抵達大腦時，會活化體感皮質區，啟動掌管荷爾蒙的下視丘。這些腦區變化能降低壓力荷爾蒙皮質醇與腎上腺素，提升血清素與多巴胺，有助身體進入副交感神經系統（休息與消化模式），使其更有利於深度放鬆和恢復。

艾倫．曼德爾解釋，短短1分鐘內，你可能感受到：心跳減緩、血壓下降、呼吸變深、肌肉緊繃感釋放。它也會讓大腦中的預設模式網絡（Default Mode Network）安靜下來，讓掌管專注與決策的前額葉皮質重新「上線」，彷彿重啟心智作業系統，能幫助入睡與提升專注力。

隨時隨地都能做

艾倫．曼德爾強調，這個「祈禱手勢壓掌法」不需器材、無須場地，無論是在等紅燈、會議前、或睡前躺在床上，都能進行。如果想加強效果，可延長至90秒或2分鐘；練習越多次，身體越能更快地啟動放鬆模式，可以做為日常的自我保健法。

他鼓勵民眾將這個簡單技巧融入生活，每天只要花1分鐘，便能幫助緩解壓力、促進放鬆與睡眠，為自己打開身體內建的「重啟鍵」。也許下次在感到緊張時，不妨試試這個動作，藉著雙手啟動神經系統的修復力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中