健康網》壓力山大？ 千萬網紅：雙手這樣做60秒 開啟自癒力！

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾在壓力大、失眠或心情低落時，只想有個方法來幫助放鬆？美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）分享簡單的動作「祈禱手勢壓掌法」，雙手合十，每天短短60秒，可以幫助平靜心情、降低壓力、改善睡眠，有助於促進身體修復。

許多人以為雙手合十這個動作，只是祈禱或冥想的姿勢。然而，艾倫．曼德爾指出，這個姿勢其實藏著一個神經系統的「開關」。當雙手掌心合攏時，不只是手指相觸，而是用力壓緊拇指下方的掌心隆起的大魚際（thenar eminence），以及下方的腕骨（carpal bones）。持續按壓60秒以上，就能刺激手掌中大量的機械感受器，這些神經末梢會將訊號傳到脊髓，再傳送至大腦。

他接著說，當神經訊號抵達大腦時，會活化體感皮質區，啟動掌管荷爾蒙的下視丘。這些腦區變化能降低壓力荷爾蒙皮質醇與腎上腺素，提升血清素與多巴胺，有助身體進入副交感神經系統（休息與消化模式），使其更有利於深度放鬆和恢復。

艾倫．曼德爾解釋，短短1分鐘內，你可能感受到：心跳減緩、血壓下降、呼吸變深、肌肉緊繃感釋放。它也會讓大腦中的預設模式網絡（Default Mode Network）安靜下來，讓掌管專注與決策的前額葉皮質重新「上線」，彷彿重啟心智作業系統，能幫助入睡與提升專注力。

隨時隨地都能做

艾倫．曼德爾強調，這個「祈禱手勢壓掌法」不需器材、無須場地，無論是在等紅燈、會議前、或睡前躺在床上，都能進行。如果想加強效果，可延長至90秒或2分鐘；練習越多次，身體越能更快地啟動放鬆模式，可以做為日常的自我保健法。

他鼓勵民眾將這個簡單技巧融入生活，每天只要花1分鐘，便能幫助緩解壓力、促進放鬆與睡眠，為自己打開身體內建的「重啟鍵」。也許下次在感到緊張時，不妨試試這個動作，藉著雙手啟動神經系統的修復力。

