健康網》北捷逼讓座婆婆 心理師剖析行為脈絡

台北捷運又傳優先席糾紛；示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台北捷運發生年長者與年輕人的「優先席」（原稱博愛座）糾紛，再次引發暴走老人等年長者心理健康之相關爭議。心理師張榮斌認為，這些互動呈現的是「投射性認同」，以誘導他人做出反應的行為模式。換言之，這是指將自己不能接受的部分投射的對方身上，無意識地控制對方按照自己的要求演出。同時若自己成為對方「投射」的目標時，心理師提出3項建議。

張榮斌在臉書「心理師的運動處方箋」分享，這個互動的背後隱藏著一個心理學機制「投射性認同」，它無形中將我們的情緒與行為拉到與對方同樣的水準。它是一個人誘導他人以一種限定的方式來作出反應的行為模式。簡單來說，就是把內在無法接受的部分投射到對方身上，並無意識地控制對方按照自己的劇本演出。

在優先席衝突中，張榮斌認為，這可能表現為：當事人阿婆將自己的「疲憊」、「無助」或「不公平感」投射到對方身上；透過言語或態度誘導對方產生內疚或憤怒；最終激怒對方作出情緒性反應，完成這場投射性認同的互動。事情有可能一發不可收拾。

我們在生活中永遠不知道會碰上怎麼樣的處境、承擔什麼後果，所以應該避免被拉入情緒的泥沼以求自保。

當你意識到自己可能成為他人投射性認同的目標時，可以這樣應對：

1. 識別情緒來源：當你感到異常憤怒時，問自己「我為什麼這麼生氣？」這情緒可能來自對方的投射，不是自己的。

2. 保持冷靜，不隨之共舞：投射性認同成功與否，取決於你是否按照對方的劇本演出。選擇不反應，打破這個循環。

3. 設定界線，適時離開：在保證安全的前提下，選擇離開現場而非正面衝突，這不僅是法律上的避險義務，也是心理上的自我保護。

最後張榮斌表示，「投射性認同就像一場無形的心理舞蹈，一方引導，另一方跟隨。當我們理解這個心理機制，就能在衝突中保持清醒，不再自動化地隨之起舞。在捷運上搶了位置又如何？修養與自省才是真正的社會生存之道。」

