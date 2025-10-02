自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》北捷逼讓座婆婆 心理師剖析行為脈絡

2025/10/02 20:17

台北捷運又傳優先席糾紛；示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

台北捷運又傳優先席糾紛；示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台北捷運發生年長者與年輕人的「優先席」（原稱博愛座）糾紛，再次引發暴走老人等年長者心理健康之相關爭議。心理師張榮斌認為，這些互動呈現的是「投射性認同」，以誘導他人做出反應的行為模式。換言之，這是指將自己不能接受的部分投射的對方身上，無意識地控制對方按照自己的要求演出。同時若自己成為對方「投射」的目標時，心理師提出3項建議。

張榮斌在臉書「心理師的運動處方箋」分享，這個互動的背後隱藏著一個心理學機制「投射性認同」，它無形中將我們的情緒與行為拉到與對方同樣的水準。它是一個人誘導他人以一種限定的方式來作出反應的行為模式。簡單來說，就是把內在無法接受的部分投射到對方身上，並無意識地控制對方按照自己的劇本演出。

在優先席衝突中，張榮斌認為，這可能表現為：當事人阿婆將自己的「疲憊」、「無助」或「不公平感」投射到對方身上；透過言語或態度誘導對方產生內疚或憤怒；最終激怒對方作出情緒性反應，完成這場投射性認同的互動。事情有可能一發不可收拾。

我們在生活中永遠不知道會碰上怎麼樣的處境、承擔什麼後果，所以應該避免被拉入情緒的泥沼以求自保。

當你意識到自己可能成為他人投射性認同的目標時，可以這樣應對：

1. 識別情緒來源：當你感到異常憤怒時，問自己「我為什麼這麼生氣？」這情緒可能來自對方的投射，不是自己的。

2. 保持冷靜，不隨之共舞：投射性認同成功與否，取決於你是否按照對方的劇本演出。選擇不反應，打破這個循環。

3. 設定界線，適時離開：在保證安全的前提下，選擇離開現場而非正面衝突，這不僅是法律上的避險義務，也是心理上的自我保護。

最後張榮斌表示，「投射性認同就像一場無形的心理舞蹈，一方引導，另一方跟隨。當我們理解這個心理機制，就能在衝突中保持清醒，不再自動化地隨之起舞。在捷運上搶了位置又如何？修養與自省才是真正的社會生存之道。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中