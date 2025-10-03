健康網》抗過敏藥會上癮？ 醫破迷思：幫助度過發作期

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，抗過敏藥的作用並不是讓你上癮，而是幫助壓下過度敏感的免疫反應，減少打噴嚏、鼻水、搔癢與發炎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到「抗過敏藥」，常會擔心「吃久了會不會讓身體產生依賴性，愈來愈離不開？」鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，這其實是常見的迷思！抗過敏藥的作用並不是讓人上癮，而是幫助壓下過度敏感的免疫反應，減少打噴嚏、鼻水、搔癢與發炎，讓生活回歸正常。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，中醫認為，過敏是一種「體質失衡」，像是肺氣虛、脾氣虛、衛外不固、濕熱內蘊。簡單說，就是你的身體「防火牆不夠強」，風吹草動就亂跳通知！

請繼續往下閱讀...

周宗翰說明，中醫怎麼處理過敏：

●急性期：讓你舒緩症狀，舒服一點（搭配抗過敏藥也OK）。

●穩定期：辨證調理體質，補氣、健脾、養陰、祛濕。

●長期保養：搭配食療、生活作息、避免誘發因子，幫身體重建「不易敏」的模式。

周宗翰提到，關鍵不是藥物會讓你依賴，而是體質沒調好，身體一直反覆發作，藥只是急救包，根本還是要從源頭處理！

周宗翰表示如果有以下狀況：

●吹冷氣就流鼻水。

●曬太陽就皮膚癢。

●吃海鮮就腫嘴巴。

那就不是「吃不吃藥」的問題，而是就醫做體質評估的時候了！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法