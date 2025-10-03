限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》抗過敏藥會上癮？ 醫破迷思：幫助度過發作期
〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到「抗過敏藥」，常會擔心「吃久了會不會讓身體產生依賴性，愈來愈離不開？」鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，這其實是常見的迷思！抗過敏藥的作用並不是讓人上癮，而是幫助壓下過度敏感的免疫反應，減少打噴嚏、鼻水、搔癢與發炎，讓生活回歸正常。
周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，中醫認為，過敏是一種「體質失衡」，像是肺氣虛、脾氣虛、衛外不固、濕熱內蘊。簡單說，就是你的身體「防火牆不夠強」，風吹草動就亂跳通知！
請繼續往下閱讀...
周宗翰說明，中醫怎麼處理過敏：
●急性期：讓你舒緩症狀，舒服一點（搭配抗過敏藥也OK）。
●穩定期：辨證調理體質，補氣、健脾、養陰、祛濕。
●長期保養：搭配食療、生活作息、避免誘發因子，幫身體重建「不易敏」的模式。
周宗翰提到，關鍵不是藥物會讓你依賴，而是體質沒調好，身體一直反覆發作，藥只是急救包，根本還是要從源頭處理！
周宗翰表示如果有以下狀況：
●吹冷氣就流鼻水。
●曬太陽就皮膚癢。
●吃海鮮就腫嘴巴。
那就不是「吃不吃藥」的問題，而是就醫做體質評估的時候了！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應