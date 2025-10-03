自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》抗過敏藥會上癮？ 醫破迷思：幫助度過發作期

2025/10/03 09:23

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，抗過敏藥的作用並不是讓你上癮，而是幫助壓下過度敏感的免疫反應，減少打噴嚏、鼻水、搔癢與發炎；情境照。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，抗過敏藥的作用並不是讓你上癮，而是幫助壓下過度敏感的免疫反應，減少打噴嚏、鼻水、搔癢與發炎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到「抗過敏藥」，常會擔心「吃久了會不會讓身體產生依賴性，愈來愈離不開？」鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提醒，這其實是常見的迷思！抗過敏藥的作用並不是讓人上癮，而是幫助壓下過度敏感的免疫反應，減少打噴嚏、鼻水、搔癢與發炎，讓生活回歸正常。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，中醫認為，過敏是一種「體質失衡」，像是肺氣虛、脾氣虛、衛外不固、濕熱內蘊。簡單說，就是你的身體「防火牆不夠強」，風吹草動就亂跳通知！

周宗翰說明，中醫怎麼處理過敏：

●急性期：讓你舒緩症狀，舒服一點（搭配抗過敏藥也OK）。

●穩定期：辨證調理體質，補氣、健脾、養陰、祛濕。

●長期保養：搭配食療、生活作息、避免誘發因子，幫身體重建「不易敏」的模式。

周宗翰提到，關鍵不是藥物會讓你依賴，而是體質沒調好，身體一直反覆發作，藥只是急救包，根本還是要從源頭處理！

周宗翰表示如果有以下狀況：

●吹冷氣就流鼻水。

●曬太陽就皮膚癢。

●吃海鮮就腫嘴巴。

那就不是「吃不吃藥」的問題，而是就醫做體質評估的時候了！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中