流感自費藥「紓伏效」傳缺貨 食藥署：12月恢復正常供應

衛福部食藥署表示，紓伏效並非沒貨，且國內流感抗病毒藥物不只有紓伏效，不會有缺藥問題。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕流感已進入流行期，國內疫情持續升溫，但近期自費流感抗病毒藥物「紓伏效（Xofluza）」傳出缺貨，疾管署也證實收到相關消息，並釋出5000盒戰備庫存、約2.5萬人份給廠商調貨，食藥署則表示，廠商目前僅是控貨，並非沒貨，且國內流感抗病毒藥物不只有紓伏效，因此不會有缺藥問題。

近期有藥師反應，紓伏效出現缺貨情況，許多藥局訂不到貨，而紓伏效在臨床上使用比較方便，病患只需吃1次、共2顆即可，相較於克流感療程5天、需要服10顆來說，對於患者更加方便，也不怕忘記服藥，有些感染者家中有嬰幼兒或老人家，可能偏好使用紓伏效。

食藥署副署長王德原說明，「紓伏效膜衣錠20毫克」主成份為baloxavir marboxil，核准適應症為治療5歲以上、且體重20公斤以上病人之A型及B型流行性感冒病毒急性感染，或用於5歲以上、且體重20公斤以上密切接觸流感病人後預防流行性感冒。

王德原說，食藥署於今年9月接到藥品許可證持有藥商通報，因原廠產能影響供應，雖控貨供應中，並不是沒貨，且流感抗病毒藥物並不只有紓伏效，不會有缺藥的問題，但很感謝疾管署協助，先行釋出戰備藥品，業者預計在今年12月再輸入1.8萬盒、每盒5人份，總計6萬人份的藥品，屆時可恢復正常供應。

