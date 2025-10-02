自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

流感自費藥「紓伏效」傳缺貨 食藥署：12月恢復正常供應

2025/10/02 17:26

衛福部食藥署表示，紓伏效並非沒貨，且國內流感抗病毒藥物不只有紓伏效，不會有缺藥問題。（資料照）

衛福部食藥署表示，紓伏效並非沒貨，且國內流感抗病毒藥物不只有紓伏效，不會有缺藥問題。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕流感已進入流行期，國內疫情持續升溫，但近期自費流感抗病毒藥物「紓伏效（Xofluza）」傳出缺貨，疾管署也證實收到相關消息，並釋出5000盒戰備庫存、約2.5萬人份給廠商調貨，食藥署則表示，廠商目前僅是控貨，並非沒貨，且國內流感抗病毒藥物不只有紓伏效，因此不會有缺藥問題。

近期有藥師反應，紓伏效出現缺貨情況，許多藥局訂不到貨，而紓伏效在臨床上使用比較方便，病患只需吃1次、共2顆即可，相較於克流感療程5天、需要服10顆來說，對於患者更加方便，也不怕忘記服藥，有些感染者家中有嬰幼兒或老人家，可能偏好使用紓伏效。

食藥署副署長王德原說明，「紓伏效膜衣錠20毫克」主成份為baloxavir marboxil，核准適應症為治療5歲以上、且體重20公斤以上病人之A型及B型流行性感冒病毒急性感染，或用於5歲以上、且體重20公斤以上密切接觸流感病人後預防流行性感冒。

王德原說，食藥署於今年9月接到藥品許可證持有藥商通報，因原廠產能影響供應，雖控貨供應中，並不是沒貨，且流感抗病毒藥物並不只有紓伏效，不會有缺藥的問題，但很感謝疾管署協助，先行釋出戰備藥品，業者預計在今年12月再輸入1.8萬盒、每盒5人份，總計6萬人份的藥品，屆時可恢復正常供應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中