自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》醫籲打流感疫苗 「可幫大腦、神經穿防護」

2025/10/02 21:51

員榮醫院神經內科主任葉宗勲認為，若能接種流感與新冠疫苗，可幫大腦與神經系統多一層保護。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

員榮醫院神經內科主任葉宗勲認為，若能接種流感與新冠疫苗，可幫大腦與神經系統多一層保護。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署預估流感將進入流行期，並且開放流感以及新冠公費疫苗接種，呼籲民眾「左流右新」，及早接種疫苗。員榮醫院神經內科主任葉宗勲在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」分享，接種疫苗，可以幫大腦與神經系統，穿上防護衣。

很多人想問為什麼要打？葉宗勲說明，從神經專科的角度看，這非常重要。流感和新冠病毒都可能引發神經系統的併發症，從惱人的腦霧、頭痛，到嚴重的腦炎、脊髓炎，甚至是誘發格林-巴利症候群（GBS）。接種疫苗，就是給我們的大腦和神經系統穿上一層最有效的防護衣。

葉宗勲呼籲，中風後、巴金森氏症、失智症或其他慢性神經疾病的朋友，您的身體儲備力相對較少，一次感染就可能讓病情起伏、甚至惡化。疫苗能有效預防重症，保護您辛苦維持的穩定狀態。

疾管署表示，10月1日起也開放「左流右新」的公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗接種；開打首日流感疫苗計接種26.4萬劑，新冠肺炎計接種8.2萬劑，均是去年同期的2倍。疾管署指出，今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自 10 月 1 日起，針對 65 歲以上長者、55 歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6 個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自 11 月 1 日起進一步開放 50 歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中