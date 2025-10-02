健康網》醫籲打流感疫苗 「可幫大腦、神經穿防護」

員榮醫院神經內科主任葉宗勲認為，若能接種流感與新冠疫苗，可幫大腦與神經系統多一層保護。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署預估流感將進入流行期，並且開放流感以及新冠公費疫苗接種，呼籲民眾「左流右新」，及早接種疫苗。員榮醫院神經內科主任葉宗勲在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」分享，接種疫苗，可以幫大腦與神經系統，穿上防護衣。

很多人想問為什麼要打？葉宗勲說明，從神經專科的角度看，這非常重要。流感和新冠病毒都可能引發神經系統的併發症，從惱人的腦霧、頭痛，到嚴重的腦炎、脊髓炎，甚至是誘發格林-巴利症候群（GBS）。接種疫苗，就是給我們的大腦和神經系統穿上一層最有效的防護衣。

葉宗勲呼籲，中風後、巴金森氏症、失智症或其他慢性神經疾病的朋友，您的身體儲備力相對較少，一次感染就可能讓病情起伏、甚至惡化。疫苗能有效預防重症，保護您辛苦維持的穩定狀態。

疾管署表示，10月1日起也開放「左流右新」的公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗接種；開打首日流感疫苗計接種26.4萬劑，新冠肺炎計接種8.2萬劑，均是去年同期的2倍。疾管署指出，今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自 10 月 1 日起，針對 65 歲以上長者、55 歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6 個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自 11 月 1 日起進一步開放 50 歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

