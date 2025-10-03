健康網》得痔瘡不能愛愛？ 醫：「這體位」內外痔都合適

大腸直腸外科醫師陳威佑表示，有痔瘡的人未必都需要禁慾；須視痔瘡種類、症狀嚴重度以及性行為的方式而定；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有人分享，愛愛進行到一半時，對方的痔瘡突然破掉，因此網友們好奇，有痔瘡的人難道要禁慾嗎？對此，大腸直腸外科醫師陳威佑解惑，答案是不一定；須視痔瘡種類、症狀嚴重度以及性行為的方式而定，且在無明顯疼痛的情況下，選擇側臥式體位可減壓、對肛門牽拉也較少，內外痔患者都合適。

陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，內痔無明顯脫垂或出血時，一般不影響性行為，輕度內痔沒有明顯脫垂或出血時，一般陰道性交影響不大，通常不需特別禁慾。但若有脫垂、出血時，應避免肛交，因反覆擴張與摩擦可能加重脫垂、出血或導致嵌頓。另，內痔雖少有「紅腫劇痛」的急性期，但若合併嵌頓或嚴重出血，也應暫停性生活，待症狀緩解後再恢復。

外痔急性期須暫停性行為

此外，陳威佑說明，急性期（紅、腫、熱、痛，尤其坐下或摩擦時劇痛）建議完全暫停性生活，避免腫脹惡化或破裂出血。穩定期（急性發炎已退、腫脹明顯改善，日常活動不再引起疼痛）則可恢復性生活，建議使用潤滑劑減少摩擦，並選擇減壓、避免直接牽動肛門的體位。

穩定期無疼痛適合2體位

陳威佑並進一步提及穩定期、無明顯疼痛時，性生活應選擇減壓體位，目的是降低骨盆與肛門靜脈系統的壓力，並避免直接摩擦或牽拉痔核，以減少暫時性腫脹或破裂的風險。男同志肛交則應潤滑足量、循序漸進，減少黏膜損傷與痔核充血。因此，穩定期建議可採用以下2種體位：

●側臥式（Spooning）：身體側躺時，腹部與骨盆底肌自然放鬆，肛門靜脈叢不易受壓。此姿勢骨盆負擔小、對肛門牽拉較少，內痔與外痔患者都適合。

●男上女下（傳教士式）：雙腿自然放下或微彎，避免過度抬高，能防止腹壓與骨盆壓力上升，同時減少肛門周圍組織受牽動。

另外，陳威佑提醒痔瘡手術後應休養4-6週再進行性行為，因手術後肛門周圍的皮膚與黏膜需要時間癒合，傷口下方的靜脈叢與支撐組織也需要時間恢復。若過早進行性行為，腹壓與摩擦可能導致出血、傷口裂開或延遲癒合，因此應待醫師確認傷口與組織狀態良好後，再循序恢復。

陳威佑強調，痔瘡屬於慢性、會反覆發作的肛門直腸疾病，性生活並非需要全面禁止，而是須在非急性期時選擇低壓、低摩擦的體位，並避免增加骨盆靜脈壓或直接刺激病灶，以維持靜脈回流穩定、減少組織再受損風險，才能兼顧親密關係與病情穩定。

