自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》得痔瘡不能愛愛？ 醫：「這體位」內外痔都合適

2025/10/03 21:07

大腸直腸外科醫師陳威佑表示，有痔瘡的人未必都需要禁慾；須視痔瘡種類、症狀嚴重度以及性行為的方式而定；情境照。（圖取自freepik）

大腸直腸外科醫師陳威佑表示，有痔瘡的人未必都需要禁慾；須視痔瘡種類、症狀嚴重度以及性行為的方式而定；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有人分享，愛愛進行到一半時，對方的痔瘡突然破掉，因此網友們好奇，有痔瘡的人難道要禁慾嗎？對此，大腸直腸外科醫師陳威佑解惑，答案是不一定；須視痔瘡種類、症狀嚴重度以及性行為的方式而定，且在無明顯疼痛的情況下，選擇側臥式體位可減壓、對肛門牽拉也較少，內外痔患者都合適。

陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，內痔無明顯脫垂或出血時，一般不影響性行為，輕度內痔沒有明顯脫垂或出血時，一般陰道性交影響不大，通常不需特別禁慾。但若有脫垂、出血時，應避免肛交，因反覆擴張與摩擦可能加重脫垂、出血或導致嵌頓。另，內痔雖少有「紅腫劇痛」的急性期，但若合併嵌頓或嚴重出血，也應暫停性生活，待症狀緩解後再恢復。

外痔急性期須暫停性行為

此外，陳威佑說明，急性期（紅、腫、熱、痛，尤其坐下或摩擦時劇痛）建議完全暫停性生活，避免腫脹惡化或破裂出血。穩定期（急性發炎已退、腫脹明顯改善，日常活動不再引起疼痛）則可恢復性生活，建議使用潤滑劑減少摩擦，並選擇減壓、避免直接牽動肛門的體位。

穩定期無疼痛適合2體位

陳威佑並進一步提及穩定期、無明顯疼痛時，性生活應選擇減壓體位，目的是降低骨盆與肛門靜脈系統的壓力，並避免直接摩擦或牽拉痔核，以減少暫時性腫脹或破裂的風險。男同志肛交則應潤滑足量、循序漸進，減少黏膜損傷與痔核充血。因此，穩定期建議可採用以下2種體位：

側臥式（Spooning）：身體側躺時，腹部與骨盆底肌自然放鬆，肛門靜脈叢不易受壓。此姿勢骨盆負擔小、對肛門牽拉較少，內痔與外痔患者都適合。

男上女下（傳教士式）：雙腿自然放下或微彎，避免過度抬高，能防止腹壓與骨盆壓力上升，同時減少肛門周圍組織受牽動。

另外，陳威佑提醒痔瘡手術後應休養4-6週再進行性行為，因手術後肛門周圍的皮膚與黏膜需要時間癒合，傷口下方的靜脈叢與支撐組織也需要時間恢復。若過早進行性行為，腹壓與摩擦可能導致出血、傷口裂開或延遲癒合，因此應待醫師確認傷口與組織狀態良好後，再循序恢復。

陳威佑強調，痔瘡屬於慢性、會反覆發作的肛門直腸疾病，性生活並非需要全面禁止，而是須在非急性期時選擇低壓、低摩擦的體位，並避免增加骨盆靜脈壓或直接刺激病灶，以維持靜脈回流穩定、減少組織再受損風險，才能兼顧親密關係與病情穩定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中