自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》術後脹氣怎麼辦？ 醫教5招舒緩不適

2025/10/02 19:47

傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，術後脹氣常與腹腔鏡手術殘留的CO2氣體有關；情境照。（圖取自shutterstock）

傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，術後脹氣常與腹腔鏡手術殘留的CO2氣體有關；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕術後脹氣雖然看似只是小麻煩，但其實背後有不少機轉。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，術後脹氣常與腹腔鏡手術殘留的CO2氣體有關，造成鼓脹感的同時，還會因刺激橫膈膜而引發肩膀牽涉痛。麻醉與止痛藥的影響也會讓腸道功能暫時遲緩，加重脹氣不適。適度活動是最佳解，日常照護上，透過飲食調整、少量多餐、正確姿勢、深呼吸與按摩等技巧，能有效減輕困擾。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，5個術後脹氣的常見問題：

1.CO2氣體是主要元凶

黃士維提到，這可能是術後脹氣最主要也最容易被忽略的原因！在腹腔鏡手術過程中，醫師會注入CO2氣體來擴張腹腔，方便手術操作。雖然大部分氣體會在手術結束時抽出，但總有一些「頑固分子」會殘留在腹腔內！很多患者術後第一天就開始感到肚子「鼓鼓的」，甚至有人形容像「懷孕3個月」的感覺。

2.肩膀牽涉痛

黃士維說明，術後脹氣會造成肩膀疼痛是因為，殘留的CO2氣體會刺激橫膈膜，而橫膈膜的神經和肩膀神經有關聯，所以會出現「牽涉痛」！很多患者一開始以為是睡姿不良或肌肉拉傷，但其實是脹氣引起的典型症狀。有些患者形容像「有人在肩膀上放了重物」或「肩膀被針扎的感覺」，這絕對不是普通的肌肉疼痛！

3.腸道功能暫時遲緩

黃士維表示，術後脹氣對消化系統格外有威脅性：麻醉和手術創傷會讓腸道蠕動暫時變慢，加上疼痛藥物的副作用，整個消化系統就像「慢動作播放」一樣！正常的氣體排出機制受到影響，讓脹氣問題雪上加霜。有些患者術後發現自己「放屁變少了」或「大便不順暢」，這都是腸道功能恢復過程中的正常現象。

4.活動是最佳良藥

黃士維說，很多術後脹氣患者會發現，適度活動是緩解症狀最有效的方法！在醫師許可下，術後6-8小時就可以開始下床活動，這能幫助促進腸道蠕動，加速氣體排出。

5.預防脹氣的實用技巧

飲食調整很關鍵：術後初期避免容易產氣的食物，如豆類、碳酸飲料、口香糖、高纖維蔬菜等。

少量多餐是王道：每餐份量減少，但增加餐次，讓腸道有時間慢慢適應。

正確的姿勢幫助很大：睡覺時可以墊高上半身，採取半坐臥姿勢，這能幫助氣體往上排出。

深呼吸和按摩：溫和的腹部按摩（順時針方向）配合深呼吸，能刺激腸道蠕動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中