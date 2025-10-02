健康網》術後脹氣怎麼辦？ 醫教5招舒緩不適

傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，術後脹氣常與腹腔鏡手術殘留的CO2氣體有關；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕術後脹氣雖然看似只是小麻煩，但其實背後有不少機轉。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，術後脹氣常與腹腔鏡手術殘留的CO2氣體有關，造成鼓脹感的同時，還會因刺激橫膈膜而引發肩膀牽涉痛。麻醉與止痛藥的影響也會讓腸道功能暫時遲緩，加重脹氣不適。適度活動是最佳解，日常照護上，透過飲食調整、少量多餐、正確姿勢、深呼吸與按摩等技巧，能有效減輕困擾。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，5個術後脹氣的常見問題：

請繼續往下閱讀...

1.CO2氣體是主要元凶

黃士維提到，這可能是術後脹氣最主要也最容易被忽略的原因！在腹腔鏡手術過程中，醫師會注入CO2氣體來擴張腹腔，方便手術操作。雖然大部分氣體會在手術結束時抽出，但總有一些「頑固分子」會殘留在腹腔內！很多患者術後第一天就開始感到肚子「鼓鼓的」，甚至有人形容像「懷孕3個月」的感覺。

2.肩膀牽涉痛

黃士維說明，術後脹氣會造成肩膀疼痛是因為，殘留的CO2氣體會刺激橫膈膜，而橫膈膜的神經和肩膀神經有關聯，所以會出現「牽涉痛」！很多患者一開始以為是睡姿不良或肌肉拉傷，但其實是脹氣引起的典型症狀。有些患者形容像「有人在肩膀上放了重物」或「肩膀被針扎的感覺」，這絕對不是普通的肌肉疼痛！

3.腸道功能暫時遲緩

黃士維表示，術後脹氣對消化系統格外有威脅性：麻醉和手術創傷會讓腸道蠕動暫時變慢，加上疼痛藥物的副作用，整個消化系統就像「慢動作播放」一樣！正常的氣體排出機制受到影響，讓脹氣問題雪上加霜。有些患者術後發現自己「放屁變少了」或「大便不順暢」，這都是腸道功能恢復過程中的正常現象。

4.活動是最佳良藥

黃士維說，很多術後脹氣患者會發現，適度活動是緩解症狀最有效的方法！在醫師許可下，術後6-8小時就可以開始下床活動，這能幫助促進腸道蠕動，加速氣體排出。

5.預防脹氣的實用技巧

●飲食調整很關鍵：術後初期避免容易產氣的食物，如豆類、碳酸飲料、口香糖、高纖維蔬菜等。

●少量多餐是王道：每餐份量減少，但增加餐次，讓腸道有時間慢慢適應。

●正確的姿勢幫助很大：睡覺時可以墊高上半身，採取半坐臥姿勢，這能幫助氣體往上排出。

●深呼吸和按摩：溫和的腹部按摩（順時針方向）配合深呼吸，能刺激腸道蠕動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法