降血壓藥5種常見副作用 及其應對方法

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕藥物是治療高血壓的主要手段，全球數百萬人透過藥物降低血壓。但降血壓藥物與其他藥物一樣，具備所謂副作用。印度時報指出常見的5種降血壓藥副作用，並介紹相應的應對策略。

第一種副作用是頭暈。降血壓藥最常見的副作用是，突然站起時會感到頭暈。這是因為利尿劑、鈣通道阻斷劑等藥物都會使血壓過快下降。這種情況稱為直立性低血壓。

應對方法是慢慢從躺著或坐著的位置站起，並確保身體保持充足水分。不要突然從坐姿或斜躺姿勢起身，以免引起短暫頭暈。如果情況持續，可以請醫生降低劑量或換用其他藥物。

第二種副作用是頻繁尿意。利尿劑是治療高血壓最常使用的藥物之一。它的作用是促進腎臟排出鹽分和水分，從而降低體液含量。因此服用此類藥物後，可能會出現頻繁尿意。

應對方法是最好在早上服用利尿劑，而非晚上，以免影響睡眠品質。此外減少咖啡因的攝取也有幫助，因為咖啡因本身也俱有利尿作用。

第三種副作用是疲倦和虛弱。β受體阻斷劑或某些鈣通道阻斷劑的副作用之一是，可能導致使用者感到異常虛弱或疲倦。這些藥物可以減輕心臟負擔，但有時也會降低人體活力。

應對方法是讓身體逐漸適應藥物。通常情況下，這種疲倦感會在幾週內逐漸減輕。適當增加一些輕緩的運動，例如散步或瑜伽，也有助於增強活力。如果疲倦感不減可諮詢醫生，討論是否需要更換藥物。

第四種副作用是持續性咳嗽。血管張力素轉換酶抑制劑（ACEI）最常見的副作用之一是乾咳，且持續時間較長。這種咳嗽雖然無害，但令人難以忍受，且會影響睡眠。這是因為該類藥物會增加緩激肽含量，而緩激肽是一種會刺激氣道的化學物質。

應對方法是在停止服用藥物之前先告知醫師。大多數情況下，將血管緊張素轉換酶抑制劑更換為血管張力素受體阻斷劑（ARB）即可解決問題。

第五種副作用是水腫。鈣通道阻斷劑會導致下肢水腫，這是由於體內水分滯留所引起。這種情況稱為週邊性水腫，通常並無大礙，但會令人感到不適

應對方法是在坐著時抬高雙腿、穿著彈性襪以及限制鹽的攝取，這些做法都有助於緩解水腫。如果水腫嚴重或持續不退，務必諮詢醫生，因為調整藥物劑量或更換其他藥物可能有助於緩解症狀。

