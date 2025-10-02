助末期患者圓夢 屏基安寧病房30週年園遊會本月登場

屏基安寧病房曾經在同一天為兩對新人舉行結婚禮拜。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院1995年率先設立屏縣第一個安寧病房，30年來為末期病人進行圓夢計畫，本（10）月18日（週六）上午10點至下午3點將在屏市千禧公園舉辦「傳愛三十・溫柔相伴」園遊會，園遊券即日起開賣，所募得款項將投入安寧照護及新大樓建設，陪伴更多生命走到最後。

屏基30年前設立安寧病房「傳愛之家」，以4張病床開啟末期病人的照護工作，導入芳療、音樂治療、藝術治療、寵物陪伴等多元輔助療法，也為他們圓夢，曾有同一天為2對新人辦婚禮，癌末的銘哥和伴侶櫻姐相守20年卻未成為夫妻，安寧團隊緊急動員在48小時內安排好婚禮，同時另一對離婚夫妻，妻子在前夫病重時回來照顧他，2人在病榻前彼此饒恕，決定再結一次婚，在牧師見證下，2對新人交換誓詞、彼此擁抱，一週後，2位男主角安詳離世。

此次園遊會是安寧病房成立30週年的紀念活動，也是與社區分享安寧緩和醫療的最佳時刻，活動當日規劃音樂表演、才藝演出、安寧輔療體驗、安寧故事展牆、互動遊戲，共有60多攤美食與手作攤位，期盼在熱鬧氛圍中，讓大眾理解安寧療護並非「放棄」，而是「尊重生命、陪伴到最後」。

屏基表示，園遊券每本售價500元，內含5張100元，即日起開賣，義賣點設於屏東市昌黎殿、豐田豐源日照中心、三地門共融生活中心，屏基門診批掛櫃台也可購買。

