健康網》驗孕前好焦慮 美國網紅女醫建議：別上網亂查

2025/10/02 17:47

在驗孕前總是令人焦慮，美國網紅女醫說明幾項可以克服焦慮的方法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有些認真「做人」的女士，經常不知在性行為或人工受孕後，自己有什麼可以做，有什麼不能做的。擁有13.5萬訂閱人次的美國的網紅內分泌科醫師蘿拉（Lora Shahine）針對備孕媽媽們在進行人工受孕等受孕方式後，在驗孕前的兩週等待期（Two-Week Wait, TWW）時應該做什麼。該影片擁有43萬次點閱。

蘿拉表示，整個備孕過程充滿「催促和等待」，這兩週最為難熬。在此期間，人們常會經歷各種心理掙扎，例如擔心日常活動或飲食會影響懷孕機率、煩惱陰道出血是著床出血還是月經來潮的跡象，以及將腹部輕微的抽痛誤認為是胚胎著床的信號。蘿拉自己也曾掛過不孕症門診，強調她理解這種等待期的艱難。

蘿拉提醒，這兩週等待期「不應該」做的事如下：

●不要胡亂Google 搜尋：Google 上充斥著許多「點擊誘餌」（click bait），聲稱能預知懷孕的標題，這些資訊會加劇焦慮。例如搜尋「懷孕初期症狀」或「著床出血」只會讓你混淆，甚至吸收不正確的資訊。

●不要過早驗孕：過早進行居家驗孕可能會得到錯誤的結果，無論是假陽性還是假陰性，都會讓情緒波動更加劇烈。建議等到可以得到明確結果的時候再進行測試 。

●不要大幅改變原有生活方式：蘿拉不建議在此期間，突然大幅度改變運動或飲食習慣。具體而言，在運動方面，有些人會在排卵或療程前瘋狂運動，之後卻完全停止。這是不健康的極端做法。運動有助於睡眠和減輕壓力，建議找到可以持續且享受的活動；蘿拉建議保持與過去相同的規律。「自然懷孕的人在等待期間，通常不會改變活動習慣。」

接著蘿拉說明，在這兩週等待期，「應該」做的事有：

●分散注意力：可以整理房間、列出待辦清單，完成待處理的家庭事務；看新書或新影集，開始新的愛好，如編織。與伴侶重新建立連結，規劃約會之夜、嘗試新食譜或參觀新的博物館。

●自我照顧：善待自己，如果正在接受心理治療，可以多安排一次諮詢。蘿拉建議可練習正念、感恩或冥想，每天抽出時間放鬆。同時，蘿拉認為大眾在這段時間情緒會比較敏感，可能會被嬰兒消息或孕婦觸發負面情緒。允許自己有這些負面感受，然後透過深呼吸或寫日記將情緒釋放。

●制定下一步計畫：無論結果如何，事先為下一階段做好準備。如果驗孕結果是陰性，應在情緒低落之前與醫生討論下一步的治療方案，例如是否休息一個週期或進行下一次療程。

