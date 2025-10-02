自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

小學生也便秘！新竹小四學童慢性便秘 導致腹痛

2025/10/02 16:33

小學生也便秘！新竹小四學童慢性便秘 導致腹痛

便秘不分年齡，就連小學生都會。（圖取自shutterstock）

〔記者洪美秀／新竹報導〕便秘不只是成人的煩惱，新竹地區1名小四學童，因便秘出現腹痛、食慾不振，家人以為只是挑食，沒想到2週內體重急速減輕，甚至影響上課專注力，經新竹臺大分院胃腸肝膽科就醫後，才發現是慢性便秘導致腸道蠕動變慢，經藥物及生活習慣調整後才獲改善。

新竹臺大分院胃腸肝膽科醫師林弘堯表示，國小孩童便秘盛行率達32.2%，其中女童盛行率高出男童近7個百分比，顯示便秘問題早已是跨年齡層的「全民困擾」。便秘除影響日常生活，更可能是其他疾病警訊，若有慢性便秘狀況，建議及早就醫釐清病因，像是糖尿病、甲狀腺低下、大腸激躁症等都是常見會引發便祕的慢性病；部分藥物副作用也可能會導致便秘，例如鴉片類止痛藥、抗憂鬱劑、抗精神病藥物等；其他像是腸道腫瘤阻塞、腸道外腫瘤壓迫、神經病變以及術後腸沾黏等均亦可能導致便。

改善便秘的關鍵包括水分、纖維、運動，建議患者攝取足量水分及纖維和運動，林弘堯也提醒，中秋佳節烤肉時，要記得攝取足量膳食纖維，特別是水溶性纖維，如燕麥、水果、蔬菜、地瓜與全穀類等，有助軟化糞便、促進排便，維持腸道健康。最後再配合規律運動，就能有效減少便秘發生的機會。

若已調整生活作息與飲食，便秘情況仍未改善，建議以藥物介入治療。常見的瀉劑類型包括滲透型、刺激型、膨脹型與鹽類瀉劑，需依個人健康狀況審慎選擇，林弘堯建議請教專業醫師進行評估，才能對症下藥、安全並有效的改善便秘。

