健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

本土登革熱+3 疾管署：桃園群聚擴大至6例、北市個案感染源待釐清

2025/10/02 16:30

衛福部疾病管制署今（2日）公布新增3例本土登革熱病例。（台北市衛生局提供）

衛福部疾病管制署今（2日）公布新增3例本土登革熱病例。（台北市衛生局提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（2日）公布新增3例本土登革熱病例，其中包括台北市今年首例、居住於士林區的80多歲男性，以及桃園市龜山區同一家戶的60多歲男性與70多歲女性，這也讓桃園群聚案累計達6例。疾管署表示，地方衛生單位已在相關個案居住地及周邊展開病媒蚊密度調查與孳生源清除，並加強居民健康監測，同時提醒醫療院所提高警覺，及早通報疑似病例。

疾管署發言人曾淑慧說明，台北市80多歲男性在9月26日出現發燒、倦怠等症狀，9月30日因病情未緩解至急診住院，10月1日確診登革熱，個案潛伏期內並無國外旅遊或桃園疫情地區活動史，目前檢體已送實驗室進行定序，感染源仍待釐清，病人正在住院治療，同住者暫無症狀。

曾淑慧說，另2例為桃園市龜山區同一家戶的60多歲男性與70多歲女性，其中1人為先前指標個案的朋友，龜山社區群聚也累計達6例，包括指標個案、其弟弟、2名鄰居，以及最新新增的2名家人。

疾管署統計，截至10月1日，今年國內累計20例本土病例，分布於高雄市12例、桃園市6例、宜蘭縣及台北市各1例，目前無重症與死亡個案。另有183例境外移入，為近6年同期次高，92%來自東南亞，以印尼56例最多，其次為越南44例、菲律賓24例及泰國20例。全球疫情方面，美洲以巴西最嚴重，亞洲則有孟加拉、中國、越南、斯里蘭卡及柬埔寨病例數明顯上升。

曾淑慧說，北部疫情主要由白線斑蚊傳播，南部則以傳染力更強、容易引發群聚的埃及斑蚊為主。高雄先前的群聚已告一段落，台南、屏東目前無新增病例，但因各地持續降雨，全台病媒蚊普遍存在，疫情傳播風險不容忽視。

